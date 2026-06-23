El presidente de los productores de banano del trópico de Cochabamba, Agustín Conde, advirtió sobre el fuerte impacto económico que dejaron los bloqueos en esa región, donde la producción agrícola y la exportación quedaron prácticamente paralizadas por más de 50 días.

“Nos pusieron la soga al cuello. No tenemos combustible, no tenemos banca”, señaló Conde en entrevista con el programa Que No Me Pierda.

El dirigente explicó que la paralización afectó principalmente la exportación de banano hacia mercados como Argentina, además de generar pérdidas en la cadena productiva debido a la falta de diésel para el transporte refrigerado.

Conde también advirtió que varias empresas se vieron obligadas a reducir personal o cerrar temporalmente operaciones, mientras que el sector teme perder espacios en mercados internacionales donde ya existía presencia consolidada.

En su análisis, el dirigente sostuvo que el trópico cochabambino es una región productiva diversificada, con exportaciones de banano, piscicultura y otros cultivos, pero remarcó que la conflictividad y los bloqueos afectan directamente la logística y la estabilidad del sector.

“Algo hay que hacer con los bloqueos. Está en la Constitución el derecho a protestar, pero ¿qué hacemos con esta área productiva?”, cuestionó.

El productor también pidió al Gobierno medidas de apoyo, como créditos blandos para recuperar la producción y reactivar las finanzas del sector agrícola, que —según afirmó— quedó seriamente afectado tras el prolongado conflicto.

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