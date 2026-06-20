Sector avícola evalúa acciones legales contra promotores de los bloqueos

El presidente de la Asociación de Avicultores (ADA), Enzo Landívar, afirmó este viernes que las pérdidas provocadas por los bloqueos de carreteras son “inconmensurables” y pidió al Gobierno asumir medidas para garantizar la libre circulación en las rutas del país, incluso mediante la declaratoria de un estado de excepción.

“Comenzamos calculando que las pérdidas eran de 14 millones de bolivianos diarios, después actualizamos a 17 y subió a 19. No hemos evaluado todavía las pérdidas totales”, señaló el dirigente.

Landívar explicó que varios emprendimientos vinculados al sector avícola ya cerraron operaciones en regiones de La Paz y Cochabamba, por lo que anunció que, una vez concluido el feriado largo, se realizará una evaluación integral del impacto económico generado por los conflictos.

El dirigente también adelantó que el sector analiza iniciar acciones legales contra quienes considera responsables de los bloqueos. Según indicó, la asociación recibió asesoramiento jurídico para presentar denuncias penales y civiles contra los presuntos cabecillas de las movilizaciones.

Alertan reducción en la producción de pollo

Respecto al abastecimiento, Landívar recordó que en Santa Cruz se concentra gran parte de la actividad de incubación de pollitos destinados a la producción nacional y afirmó que los bloqueos obligaron a varias empresas a paralizar procesos productivos.

“Hasta la semana pasada se han tenido que sacrificar 3,5 millones de pollitos parrilleros y cerca de 200.000 pollitas ponedoras”, afirmó.

Según las estimaciones del sector, esta situación comenzará a reflejarse en el mercado a partir de agosto, cuando disminuya la oferta de carne de pollo.

Actualmente, se requieren alrededor de 770.000 pollos por día para abastecer la demanda nacional; sin embargo, Landívar advirtió que la producción podría reducirse a cerca de 400.000 aves diarias.

Finalmente, el presidente de ADA reiteró el pedido al Gobierno para que garantice la transitabilidad en las carreteras y permita restablecer la cadena productiva y de abastecimiento.

“Esperamos que después de esta negociación realmente el Gobierno tome el asunto y libere la ruta troncal que une a todo Bolivia”, manifestó.

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