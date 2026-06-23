Terminal de Cochabamba reanuda viajes a La Paz, Oruro, Sucre y Potosí

La Terminal de Buses de Cochabamba registró este martes un leve movimiento de pasajeros y empresas de transporte, tras la habilitación parcial de las carreteras interdepartamentales en el cuarto día del estado de excepción en el país.

“Hace minutos se han habilitado ya las salidas al occidente desde la Terminal de Buses. Tránsito ha comunicado a informaciones, quienes ya han hecho prácticamente pública esta información, la gente que estaba esperando para trasladarse hacia La Paz y hacia Oruro, por supuesto, ya están comprando los tickets, abordando los buses, porque es lo que se ha instruido”, se informó desde la administración de la terminal, reflejando la reactivación inmediata de los viajes hacia estos destinos.

Según el reporte oficial, los viajes hacia el occidente, La Paz y Oruro, y hacia el sur, con destino a Sucre y Potosí, fueron reanudados luego de la instrucción de Tránsito y la realización de trabajos de limpieza y despeje en las rutas.

En el caso de las salidas al occidente, los pasajes se fijaron en aproximadamente 120 bolivianos a La Paz y 60 bolivianos a Oruro. En la terminal se observa un movimiento moderado, con algunas empresas retomando operaciones, aunque aún sin alta demanda de pasajeros.

Viajes a Santa CruzEn contraste, las rutas hacia el oriente del país, tanto por la carretera nueva como por la antigua hacia Santa Cruz, continúan suspendidas. La vía permanece en evaluación mientras personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) realiza trabajos de limpieza y retiro de derrumbes.

Asimismo, la ABC informó que, debido a condiciones climáticas adversas, se dispuso el corte total en la vía antigua Santa Cruz - Cochabamba para el transporte de alto tonelaje y flotas en el sector de La Angostura, entre las 21:00 del 22 de junio y las 08:00 del 23 de junio de 2026, como medida de seguridad.

De manera paralela, en la parada del trópico, ubicada en la avenida Oquendo, se reporta la reanudación progresiva de salidas de minibuses, pese a la falta de confirmación oficial sobre la habilitación total de la ruta hacia Santa Cruz.

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