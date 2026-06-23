El Ministerio Público y la Policía Boliviana investigan el asesinato de un hombre de 46 años, quien fue identificado como Reymundo Janko Carrasco, hallado sin vida con más de 11 puñaladas en el municipio de El Torno, en la zona de Jorochito.

De acuerdo con el informe policial, el cuerpo fue encontrado dentro de una habitación en una propiedad ubicada en la urbanización Palmira, luego de que trabajadores del lugar alertaran a las autoridades sobre la presencia de una persona sin vida.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen se constituyeron en la escena del crimen para realizar el levantamiento legal del cuerpo y la recolección de indicios que permitan esclarecer el hecho.

Según el reporte preliminar, la víctima también presentaba lesiones en el cuello. Testigos señalaron que horas antes se habrían escuchado discusiones en el lugar, aunque aún es parte de la investigación.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de La Pampa de la Isla, donde se aguarda que sea reclamado por sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas aprehendidas ni arrestadas, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables del crimen.

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