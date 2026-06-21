Fiscalía y equipos forenses investigan causas de accidente aéreo en Sayari

El Ministerio Público desplazó una comisión de fiscales especializados en delitos contra la vida y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) hasta el sector de Tres Cruces, en la zona de Sayari, donde se registró el siniestro de una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), con el objetivo de iniciar las investigaciones y determinar las causas del accidente.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que se activaron de inmediato los mecanismos de coordinación interinstitucional para el traslado del equipo investigador al lugar del hecho.

“Una vez que se tomó conocimiento del accidente aéreo, el Ministerio Público activó de manera inmediata los mecanismos de coordinación interinstitucional para el traslado de fiscales y peritos al lugar del siniestro”, señaló la autoridad.

Avioneta en misión

De acuerdo con información oficial, la Fuerza Aérea Boliviana se encuentra de luto tras el accidente de la aeronave CESSNA FAB-409, que realizaba un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz–Cochabamba.

La aeronave despegó del Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a Cochabamba. Sin embargo, en pleno vuelo se perdió contacto con la tripulación, lo que activó los protocolos de emergencia y operaciones de búsqueda y rescate.

Posteriormente, equipos especializados lograron ubicar la aeronave siniestrada en el sector de Cerro Sayari.

Seis fallecidos y sin sobrevivientes

El informe preliminar confirmó que no hubo sobrevivientes. Según datos del Ministerio de Defensa, el accidente dejó un saldo de seis personas fallecidas: cuatro miembros de la Fuerza Aérea Boliviana y dos civiles.

Investigación en curso

Debido a la complejidad del terreno, el Ministerio Público coordinó con la FAB el traslado aéreo de fiscales y peritos del IDIF, quienes realizarán el procesamiento técnico-científico de la escena, la recolección de indicios y las pericias forenses correspondientes para esclarecer el hecho.

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