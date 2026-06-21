Avioneta accidentada trasladó a niños con cáncer durante los bloqueos: Gobierno confirma la muerte de seis tripulantes

El Ministerio de Defensa lamentó el accidente de la aeronave CESSNA FAB-409 de la Fuerza Aérea Boliviana, registrado la mañana de este sábado 21 de junio, durante un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz–Cochabamba.

De acuerdo con la información oficial, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a Cochabamba y mantenía coordinación con los servicios de tránsito aéreo correspondientes. Sin embargo, tras perderse el contacto con la avioneta, se declaró la alerta INCERFA y se activaron de inmediato los protocolos de emergencia.

El equipo de búsqueda y rescate localizó la aeronave siniestrada en el sector Cerro Sayari.

Confirman seis fallecidos

El Ministerio de Defensa informó, de manera preliminar, que no existen sobrevivientes. En el accidente perdieron la vida seis ocupantes: cuatro militares y dos civiles.

La cartera de Estado expresó su profundo pesar a las familias de las víctimas y a los camaradas de los tripulantes que fallecieron en cumplimiento del deber.

Una aeronave que cumplía misiones humanitarias

El hecho causó mayor consternación debido a que la misma aeronave FAB-409 había cumplido recientemente una misión humanitaria de alto valor social, al trasladar a niños enfermos de cáncer desde Oruro hasta centros especializados, en medio de los bloqueos que afectaron al país.

Según el Ministerio de Defensa, esta labor permitió garantizar atención médica oportuna a pacientes que requerían asistencia urgente, demostrando el rol de servicio de la Fuerza Aérea Boliviana en momentos críticos para la población.

Activan investigación aeronáutica

Tras el accidente, la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos fue activada para determinar las causas del siniestro. Esta instancia deberá realizar las pericias correspondientes y emitir un informe final una vez concluido el proceso de investigación.

El Ministerio de Defensa y el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana rindieron homenaje al personal fallecido, destacaron su servicio a la nación y reafirmaron su compromiso de acompañar a las familias afectadas en este momento de dolor.

Las Fuerzas Armadas expresaron su solidaridad con los familiares de las víctimas y ratificaron que continuarán al servicio del pueblo boliviano.

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