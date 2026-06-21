Intervienen vivienda con casi 20 mil litros de diésel almacenado ilegalmente

Autoridades intervinieron un domicilio en el barrio El Recreo, de Santa Cruz, por un presunto caso de almacenamiento irregular de combustible, donde se habría detectado el acopio de aproximadamente 19.500 litros de diésel que eran trasvasados a un cisterna.

De acuerdo con el informe preliminar brindado en el lugar, la denuncia de vecinos alertó sobre la posible actividad ilícita, lo que motivó la verificación del inmueble. En la intervención se identificó el almacenamiento de combustible en turriles, que posteriormente era transferido al vehículo cisterna.

“Tenían acopio de diésel en una cantidad aproximada de 19.500 litros, de acuerdo a versión de los supuestos propietarios, por lo cual se ha procedido a la aprehensión tanto del supuesto propietario del combustible, el conductor del vehículo y la dueña de casa donde estaba acopiando esa sustancia”, señala el efectivo asignado al caso.

Asimismo, se informó que el combustible presuntamente estaba destinado a trabajos agrícolas en una comunidad, extremo que será verificado por el Ministerio Público, instancia que ya fue puesta en conocimiento del caso para iniciar las investigaciones correspondientes.

“Informarles que tenemos turriles de grande cuantía, de los mismos que estaban al interior del domicilio, y de ese domicilio donde estaban los turriles estaban siendo insertos en lo que es el cisterna”, añadió la autoridad.

El procedimiento también dejó como resultado la aprehensión de tres personas y el arresto de otras cuatro, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se definan sus situaciones legales conforme a normativa vigente.

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