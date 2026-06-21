Bloqueos bajan a 28 tras primera jornada de Estado de Excepción

Tras la implementación del Estado de excepción en el país, este domingo se registra una reducción en los puntos de bloqueo a nivel nacional, que bajan a 28, de acuerdo con el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

El reporte detalla que los bloqueos se concentran principalmente en el eje central: 12 en Cochabamba, 12 en La Paz, tres en Oruro y uno en Santa Cruz, específicamente en la zona de Cerro Grande, en la carretera hacia Beni.

Al momento de la declaratoria del Estado de excepción, se habían reportado 40 puntos de bloqueo en el territorio nacional, cifra que posteriormente comenzó a disminuir con los operativos de despeje.

El Estado de excepción entró en vigencia la madrugada del sábado, dispuesto por el presidente Rodrigo Paz, y comenzó a aplicarse de manera más amplia desde este domingo, tras su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En el marco de esta medida, efectivos militares y policiales iniciaron operativos de desbloqueo en distintas rutas del país que permanecían cerradas desde hace 51 días, con el objetivo de restablecer la circulación vehicular y la transitabilidad en los principales corredores camineros.

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