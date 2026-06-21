“Me apuntaron a la cabeza”: Vendedor de celulares fue víctima de un atraco

Un intento de compra de celulares terminó en un violento asalto armado, cuando tres sujetos interceptaron a un vendedor y le sustrajeron dos equipos de alta gama tras agredirlo físicamente.

De acuerdo con el relato de la víctima, todo ocurrió cuando llegó al punto de encuentro con dos personas vestidas de negro, quienes inicialmente simularon interés por los dispositivos.

“La cosa es cuando yo llego, llegan dos personas de negro, yo me bajo, les muestro el teléfono y ellos me preguntan si no tenía otro celular más”, relató.

Según su testimonio, cuando mostró el segundo equipo, uno de los sujetos recibió una señal y de inmediato desenfundó un arma de fuego. “Se apega el otro y le dice algo al oído, en eso saca el arma y me apunta en la cabeza”, señaló.

La víctima afirmó que en ese momento decidió perseguir a los antisociales, logrando alcanzarlos a pocas cuadras, donde incluso se produjo un forcejeo.

“Mi reacción del momento fue perseguirlos, empecé a correr también tras de ellos y en eso el que estaba delante se vuelca y le dice disparale”, relató.

En la persecución, el afectado logró derribar a los dos primeros implicados, sin embargo, uno de ellos lo agredió violentamente en la cabeza con un arma. “Los alcanzo y los tumbo a los dos… en eso ya uno agarra y me da un cachazo en la cabeza y empieza a salir ya bastante sangre”, indicó.

Debido a la lesión, la víctima tuvo que retroceder, momento en el que los sujetos aprovecharon para darse a la fuga en una motocicleta.

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