Bolivia recibe el Año Nuevo Andino Amazónico y Chaqueño 5.534

Miles de personas participaron en ceremonias ancestrales para recibir los primeros rayos del sol y dar inicio a un nuevo ciclo de renovación espiritual y energética.
21/06/2026 7:31
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Bolivia recibió este domingo el Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco 5534 con ceremonias ancestrales realizadas en distintos sitios sagrados del país, en el marco del solsticio de invierno, una fecha conocida como “Willka Kuti”, que en idioma aymara significa el retorno o renacer del sol.
Miles de personas participaron de los rituales de agradecimiento y renovación espiritual para recibir los primeros rayos solares, considerados un símbolo del inicio de un nuevo ciclo de vida y de la revitalización de las energías.
Uno de los principales actos se desarrolló en la Apacheta de La Cumbre, ubicada al noroeste del departamento de La Paz, donde ciudadanos se congregaron desde tempranas horas para esperar la salida del sol. De igual manera, en Santa Cruz, el recibimiento del Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco tuvo lugar en Samaipata, donde se realizaron ceremonias tradicionales y actividades culturales.
La festividad es una de las expresiones más representativas del país y se celebra en diversos puntos del territorio nacional con rituales de agradecimiento a la Pachamama y pedidos de prosperidad para el nuevo ciclo.
En el marco de esta conmemoración, el Gobierno nacional ratificó el feriado correspondiente al 21 de junio y determinó su traslado al lunes 22 de junio en todo el territorio nacional, con suspensión de actividades laborales y administrativas. De esta manera, la población podrá participar de las actividades culturales y ceremoniales vinculadas a esta importante fecha del calendario ancestral boliviano.
SITIOS DE CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO ANDINO AMAZÓNICO CHAQUEÑO EN BOLIVIA 5.534 (información ABI)
|DEPARTAMENTO
|MUNICIPIO
|SITIO DE CELEBRACIÓN
|ORURO
|Caracollo
|Comunidad de Caquironga, Distrito 6 Sillota Vito
|ORURO
|Santuario de Quillacas
|Capital Santuario de Quillacas
|ORURO
|Santiago de Huari
|Santiago de Huari
|ORURO
|Eucaliptus
|Eucaliptus
|ORURO
|Corque
|Cerro K’anasita (o Canasita)
|ORURO
|Antequera
|Cóndor Pablo (o Cóndor Apacheta)
|ORURO
|Curahuara de Carangas
|Pukara Monterani
|ORURO
|Coipasa
|Orillas del Salar de Coipasa
|ORURO
|Pampa Aullagas
|Cerro Pedro Santos Willca
|ORURO
|Oruro
|Wak’a de la Víbora
|ORURO
|Oruro
|Cerro Santa Bárbara
|CHUQUISACA
|Sopachuy
|Sopachuy
|POTOSI
|Tahua
|Isla del Incahuasi, Cerro Chapini
|POTOSI
|Potosí
|Cerro Chapini, Cantumarca
|TARIJA
|Yunchara
|Plaza La Integración, Puerta del Sol y la Luna, Comunidad Copacabana
|LA PAZ
|Achacachi
|Cerro el Gran Cuartel General de Achacachi
|LA PAZ
|Achacachi
|Cerro de Pachjiri
|LA PAZ
|Achacachi
|Willka Kuti
|LA PAZ
|Achacachi
|Inca Salla
|LA PAZ
|Achacachi
|Calvario
|LA PAZ
|Charazani
|Athun Ayllu Amarete, Sagrado Cerro Iscani
|LA PAZ
|Puerto Acosta
|Cerro San Francisco de Okorani
|LA PAZ
|Puerto Acosta
|Cerro de Canta Canta
|LA PAZ
|Puerto Acosta
|Thata
|LA PAZ
|Puerto Acosta
|Tilacoca
|LA PAZ
|Puerto Acosta
|Inca Salla
|LA PAZ
|Puerto Acosta
|Pulay
|LA PAZ
|Taraco
|Sitio Arqueológico de Chiripa
|LA PAZ
|Taraco
|Sitio Arqueológico de Coacollo
|LA PAZ
|Tiwanaku
|Centro Espiritual y Político de la Cultura Tiwanaku
|LA PAZ
|Batallas
|Batallas
|LA PAZ
|Laja
|Laja
|LA PAZ
|Pucarani
|Pucarani
|LA PAZ
|Puerto Pérez
|Puerto Pérez
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Apachita Alto Pampahasi
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Mama Quta 7 Lagunas
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Apachita Llawllini, Zongo
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Achachila Huayna Potosí
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Achachila Chacaltaya, Hampaturi
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Achachila Illimani
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Apacheta de La Cumbre, Hampaturi
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Apacheta Qhana Pata
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Apacheta Salla Umani
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Estrellani
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Pampa Larama
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Llawllini
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Lagunas de Milluni
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Siete Lagunas, Periférica
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Laguna de las Ánimas, Zona Sur
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Wak’a Jiska Warancuni
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Apachita Jacha Qullu, Alto Munaypata
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Wak’a El Calvario, Villa de la Cruz
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Wak’a Cementerio La Llamita, Periférica
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Wak’a Pukara, San Antonio
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Wak’a Auki Qullu, Muela del Diablo
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Wak’a Wallatani Qullu, Choquechuwani
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Wak’a Alpacoma
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Wak’a Wara Warani, Cordillera Real de los Andes
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Wak’a Murmuntani
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Wak’a Chinchaya Qullu
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Wak’a Mama Lorenza
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Wak’a Tata Lorenzo, Hampaturi
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Wak’a Valle de la Luna
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Wak’a Killi Killi
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Jach’a Apacheta, Max Paredes
|LA PAZ
|Nuestra Señora de La Paz
|Wak’a Katari
|COCHABAMBA
|Pocona
|Inkallajta
|SANTA CRUZ
|Samaipata
|Fuerte de Samaipata
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