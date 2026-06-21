Bolivia recibe el Año Nuevo Andino Amazónico y Chaqueño 5.534

Bolivia recibió este domingo el Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco 5534 con ceremonias ancestrales realizadas en distintos sitios sagrados del país, en el marco del solsticio de invierno, una fecha conocida como “Willka Kuti”, que en idioma aymara significa el retorno o renacer del sol.

Miles de personas participaron de los rituales de agradecimiento y renovación espiritual para recibir los primeros rayos solares, considerados un símbolo del inicio de un nuevo ciclo de vida y de la revitalización de las energías.

Uno de los principales actos se desarrolló en la Apacheta de La Cumbre, ubicada al noroeste del departamento de La Paz, donde ciudadanos se congregaron desde tempranas horas para esperar la salida del sol. De igual manera, en Santa Cruz, el recibimiento del Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco tuvo lugar en Samaipata, donde se realizaron ceremonias tradicionales y actividades culturales.

Foto: Samaipata.

La festividad es una de las expresiones más representativas del país y se celebra en diversos puntos del territorio nacional con rituales de agradecimiento a la Pachamama y pedidos de prosperidad para el nuevo ciclo.

En el marco de esta conmemoración, el Gobierno nacional ratificó el feriado correspondiente al 21 de junio y determinó su traslado al lunes 22 de junio en todo el territorio nacional, con suspensión de actividades laborales y administrativas. De esta manera, la población podrá participar de las actividades culturales y ceremoniales vinculadas a esta importante fecha del calendario ancestral boliviano.

SITIOS DE CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO ANDINO AMAZÓNICO CHAQUEÑO EN BOLIVIA 5.534 (información ABI)

DEPARTAMENTO MUNICIPIO SITIO DE CELEBRACIÓN ORURO Caracollo Comunidad de Caquironga, Distrito 6 Sillota Vito ORURO Santuario de Quillacas Capital Santuario de Quillacas ORURO Santiago de Huari Santiago de Huari ORURO Eucaliptus Eucaliptus ORURO Corque Cerro K’anasita (o Canasita) ORURO Antequera Cóndor Pablo (o Cóndor Apacheta) ORURO Curahuara de Carangas Pukara Monterani ORURO Coipasa Orillas del Salar de Coipasa ORURO Pampa Aullagas Cerro Pedro Santos Willca ORURO Oruro Wak’a de la Víbora ORURO Oruro Cerro Santa Bárbara CHUQUISACA Sopachuy Sopachuy POTOSI Tahua Isla del Incahuasi, Cerro Chapini POTOSI Potosí Cerro Chapini, Cantumarca TARIJA Yunchara Plaza La Integración, Puerta del Sol y la Luna, Comunidad Copacabana LA PAZ Achacachi Cerro el Gran Cuartel General de Achacachi LA PAZ Achacachi Cerro de Pachjiri LA PAZ Achacachi Willka Kuti LA PAZ Achacachi Inca Salla LA PAZ Achacachi Calvario LA PAZ Charazani Athun Ayllu Amarete, Sagrado Cerro Iscani LA PAZ Puerto Acosta Cerro San Francisco de Okorani LA PAZ Puerto Acosta Cerro de Canta Canta LA PAZ Puerto Acosta Thata LA PAZ Puerto Acosta Tilacoca LA PAZ Puerto Acosta Inca Salla LA PAZ Puerto Acosta Pulay LA PAZ Taraco Sitio Arqueológico de Chiripa LA PAZ Taraco Sitio Arqueológico de Coacollo LA PAZ Tiwanaku Centro Espiritual y Político de la Cultura Tiwanaku LA PAZ Batallas Batallas LA PAZ Laja Laja LA PAZ Pucarani Pucarani LA PAZ Puerto Pérez Puerto Pérez LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Apachita Alto Pampahasi LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Mama Quta 7 Lagunas LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Apachita Llawllini, Zongo LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Achachila Huayna Potosí LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Achachila Chacaltaya, Hampaturi LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Achachila Illimani LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Apacheta de La Cumbre, Hampaturi LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Apacheta Qhana Pata LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Apacheta Salla Umani LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Estrellani LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Pampa Larama LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Llawllini LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Lagunas de Milluni LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Siete Lagunas, Periférica LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Laguna de las Ánimas, Zona Sur LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Jiska Warancuni LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Apachita Jacha Qullu, Alto Munaypata LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a El Calvario, Villa de la Cruz LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Cementerio La Llamita, Periférica LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Pukara, San Antonio LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Auki Qullu, Muela del Diablo LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Wallatani Qullu, Choquechuwani LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Alpacoma LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Wara Warani, Cordillera Real de los Andes LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Murmuntani LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Chinchaya Qullu LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Mama Lorenza LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Tata Lorenzo, Hampaturi LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Valle de la Luna LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Killi Killi LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Jach’a Apacheta, Max Paredes LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Katari COCHABAMBA Pocona Inkallajta SANTA CRUZ Samaipata Fuerte de Samaipata

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