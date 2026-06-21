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Bolivia recibe el Año Nuevo Andino Amazónico y Chaqueño 5.534

Miles de personas participaron en ceremonias ancestrales para recibir los primeros rayos del sol y dar inicio a un nuevo ciclo de renovación espiritual y energética.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/06/2026 7:31

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Foto: APG Bolivia
Bolivia

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Bolivia recibió este domingo el Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco 5534 con ceremonias ancestrales realizadas en distintos sitios sagrados del país, en el marco del solsticio de invierno, una fecha conocida como “Willka Kuti”, que en idioma aymara significa el retorno o renacer del sol.

Miles de personas participaron de los rituales de agradecimiento y renovación espiritual para recibir los primeros rayos solares, considerados un símbolo del inicio de un nuevo ciclo de vida y de la revitalización de las energías. 

Uno de los principales actos se desarrolló en la Apacheta de La Cumbre, ubicada al noroeste del departamento de La Paz, donde ciudadanos se congregaron desde tempranas horas para esperar la salida del sol. De igual manera, en Santa Cruz, el recibimiento del Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco tuvo lugar en Samaipata, donde se realizaron ceremonias tradicionales y actividades culturales.

Foto: Samaipata.

La festividad es una de las expresiones más representativas del país y se celebra en diversos puntos del territorio nacional con rituales de agradecimiento a la Pachamama y pedidos de prosperidad para el nuevo ciclo.

En el marco de esta conmemoración, el Gobierno nacional ratificó el feriado correspondiente al 21 de junio y determinó su traslado al lunes 22 de junio en todo el territorio nacional, con suspensión de actividades laborales y administrativas. De esta manera, la población podrá participar de las actividades culturales y ceremoniales vinculadas a esta importante fecha del calendario ancestral boliviano.

SITIOS DE CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO ANDINO AMAZÓNICO CHAQUEÑO EN BOLIVIA 5.534 (información ABI)

 DEPARTAMENTO MUNICIPIO SITIO DE CELEBRACIÓN
ORURO Caracollo Comunidad de Caquironga, Distrito 6 Sillota Vito
ORURO Santuario de Quillacas Capital Santuario de Quillacas
ORURO Santiago de Huari Santiago de Huari
ORURO Eucaliptus Eucaliptus
ORURO Corque Cerro K’anasita (o Canasita)
ORURO Antequera Cóndor Pablo (o Cóndor Apacheta)
ORURO Curahuara de Carangas Pukara Monterani
ORURO Coipasa Orillas del Salar de Coipasa
ORURO Pampa Aullagas Cerro Pedro Santos Willca
ORURO Oruro Wak’a de la Víbora
ORURO Oruro Cerro Santa Bárbara
CHUQUISACA Sopachuy Sopachuy
POTOSI Tahua Isla del Incahuasi, Cerro Chapini
POTOSI Potosí Cerro Chapini, Cantumarca
TARIJA Yunchara Plaza La Integración, Puerta del Sol y la Luna, Comunidad Copacabana
LA PAZ Achacachi Cerro el Gran Cuartel General de Achacachi
LA PAZ Achacachi Cerro de Pachjiri
LA PAZ Achacachi Willka Kuti
LA PAZ Achacachi Inca Salla
LA PAZ Achacachi Calvario
LA PAZ Charazani Athun Ayllu Amarete, Sagrado Cerro Iscani  
LA PAZ Puerto Acosta Cerro San Francisco de Okorani
LA PAZ Puerto Acosta Cerro de Canta Canta
LA PAZ Puerto Acosta Thata
LA PAZ Puerto Acosta Tilacoca
LA PAZ Puerto Acosta Inca Salla
LA PAZ Puerto Acosta Pulay
LA PAZ Taraco Sitio Arqueológico de Chiripa
LA PAZ Taraco Sitio Arqueológico de Coacollo
LA PAZ Tiwanaku Centro Espiritual y Político de la Cultura Tiwanaku
LA PAZ Batallas Batallas
LA PAZ Laja Laja
LA PAZ Pucarani Pucarani
LA PAZ Puerto Pérez Puerto Pérez
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Apachita Alto Pampahasi
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Mama Quta 7 Lagunas
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Apachita Llawllini, Zongo
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Achachila Huayna Potosí
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Achachila Chacaltaya, Hampaturi
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Achachila Illimani
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Apacheta de La Cumbre, Hampaturi
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Apacheta Qhana Pata
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Apacheta Salla Umani
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Estrellani
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Pampa Larama
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Llawllini
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Lagunas de Milluni
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Siete Lagunas, Periférica
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Laguna de las Ánimas, Zona Sur
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Jiska Warancuni
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Apachita Jacha Qullu, Alto Munaypata  
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a El Calvario, Villa de la Cruz
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Cementerio La Llamita, Periférica
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Pukara, San Antonio
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Auki Qullu, Muela del Diablo
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Wallatani Qullu, Choquechuwani
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Alpacoma
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Wara Warani, Cordillera Real de los Andes
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Murmuntani
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Chinchaya Qullu
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Mama Lorenza
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Tata Lorenzo, Hampaturi
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Valle de la Luna
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Killi Killi
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Jach’a Apacheta, Max Paredes
LA PAZ Nuestra Señora de La Paz Wak’a Katari
COCHABAMBA Pocona Inkallajta
SANTA CRUZ Samaipata Fuerte de Samaipata

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