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Conozca el pronóstico del tiempo para este domingo en los nueve departamentos

El reporte para este 21 de junio anticipa temperaturas bajo cero en El Alto y Potosí, mientras que Cobija será la ciudad más cálida del país.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/06/2026 7:57

Agregar Reduno en
Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este domingo 21 de junio se prevé una jornada mayormente soleada en las nueve ciudades capitales del país, con temperaturas bajo cero en el altiplano y un ambiente cálido en el norte y oriente boliviano.

La Paz tendrá una jornada completamente soleada con una temperatura mínima de 2 °C y una máxima de 19 °C. En El Alto, el frío será más intenso, con una mínima de -6 °C y una máxima de 14 °C.

En el departamento de Oruro, el termómetro descenderá hasta 0 °C y alcanzará una máxima de 15 °C, con cielo despejado durante toda la jornada. En Potosí se prevé una de las temperaturas más bajas del país, con -6 °C de mínima y 15 °C de máxima.

Para Cochabamba, el Senamhi pronostica un día soleado con temperaturas entre 6 °C y 27 °C, mientras que Chuquisaca, cuya capital es Sucre, registrará una mínima de 5 °C y una máxima de 24 °C, también con predominio del sol.

En el departamento de Tarija, el clima será estable con una temperatura mínima de 3 °C y una máxima de 22 °C, sin probabilidades de precipitaciones.

En Santa Cruz se espera una jornada soleada, con temperaturas que oscilarán entre 16 °C y 26 °C, condiciones favorables para las actividades al aire libre.

Por su parte, Beni, cuya capital es Trinidad, registrará temperaturas entre 17 °C y 31 °C. Durante la mañana predominará el sol, mientras que por la tarde y la noche se prevé un incremento de nubosidad.

Finalmente, en Pando, con capital en Cobija, se pronostica la temperatura más alta del país. El termómetro alcanzará los 33 °C, con una mínima de 21 °C. La mañana será soleada y, hacia la tarde y la noche, se espera cielo parcialmente nublado.

De acuerdo con el Senamhi, las condiciones meteorológicas serán favorables en la mayor parte de Bolivia, aunque se recomienda a la población del occidente protegerse de las bajas temperaturas y, en el norte y oriente, mantenerse hidratada ante las elevadas temperaturas previstas para la jornada.

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