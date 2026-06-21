Policía y FF.AA. despejan carretera Oruro–La Paz en el segundo día del estado de excepción

Bolivia vive el segundo día de la declaratoria de estado de excepción y, en ese contexto, la Policía Boliviana, en coordinación con el Ejército, ejecuta operativos de patrullaje y limpieza en la carretera Oruro–La Paz, una de las rutas afectadas por los bloqueos registrados en el país.

El comandante departamental de la Policía de Oruro, Miguel Hidalgo, informó que los trabajos se concentran en la localidad de Caracollo, donde maquinaria pesada, efectivos policiales y personal militar proceden al retiro de piedras, escombros y otros objetos que fueron dejados en la vía por los sectores movilizados.

“Estamos realizando el patrullaje en la carretera Oruro–La Paz. Nos encontramos en Caracollo, donde con maquinaria pesada y personal de la Policía y del Ejército estamos procediendo a levantar piedras, escombros y todo lo que han dejado los bloqueadores”, señaló Hidalgo.

Patrullajes en zonas urbanas de Caracollo

La autoridad policial indicó que, además del trabajo en carretera, se realizan patrullajes en zonas y áreas urbanas de la población de Caracollo, con el objetivo de detectar la presencia de personas que aún podrían permanecer en el lugar o intentar reinstalar puntos de bloqueo.

Hidalgo remarcó que el operativo busca garantizar la transitabilidad y devolver seguridad a los conductores que permanecieron varados durante varios días.

Coordinan paso de cisternas con combustible

El comandante departamental explicó que también se coordinó con Yacimientos para permitir el tránsito de cisternas por la ruta Oruro–La Paz, con el fin de que el combustible pueda llegar al departamento de La Paz, donde existe alta demanda para la circulación vehicular y el abastecimiento de la población.

“Se ha coordinado para que los diferentes vehículos cisterna puedan transitar de forma normal por esta vía”, indicó.

Conductores varados se emocionaron tras la habilitación de la ruta

Durante el operativo, Hidalgo relató que varios conductores expresaron su emoción al poder retomar viaje después de permanecer detenidos por varios días en la carretera.

Según la autoridad, algunos transportistas incluso derramaron lágrimas al ver que sus camiones comenzaban nuevamente a circular, además de agradecer y felicitar el trabajo realizado por la Policía.

“Ha sido emocionante ver a muchos conductores en sus camiones, que han estado parados por varios días, derramar algunas lágrimas y felicitar a la Policía por el trabajo que estamos realizando”, manifestó.

No se usaron agentes químicos

Hidalgo aseguró que durante las labores realizadas en el sector no fue necesario el uso de agentes químicos. Sin embargo, advirtió que, en cumplimiento del estado de excepción, la Policía Boliviana y el Ejército harán cumplir lo establecido por la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.

“No ha sido necesario el uso de agentes químicos. Sin embargo, en cumplimiento al estado de excepción, la Policía Boliviana conjuntamente con el Ejército vamos a hacer cumplir lo que establece la Constitución, la defensa de la sociedad y el cumplimiento de las leyes”, afirmó.

Operativo fue planificado con el Ejército

Finalmente, el comandante departamental de Oruro sostuvo que el operativo fue coordinado y planificado previamente entre la Policía y el Ejército, con el objetivo de consolidar los sectores que se encontraban bloqueados, garantizar el libre tránsito y permitir que combustible y otros insumos lleguen a su destino.

La autoridad policial señaló que el trabajo continuará en los puntos necesarios para asegurar la transitabilidad en la carretera Oruro–La Paz y evitar que se vuelva a afectar la circulación en esta ruta estratégica del occidente del país.

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