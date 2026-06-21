Santa Cruz: Capturan a extranjero requerido por múltiples delitos en Brasil

La Policía Boliviana capturó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a Rafael de Almeida Araujo, un ciudadano brasileño requerido por la justicia de su país por los delitos de robo, asesinato y tráfico de drogas.

El sujeto fue interceptado durante un patrullaje rutinario en la avenida Beni, a la altura del quinto anillo. Tras la verificación de su documentación y la consulta con sus pares de Brasil, se confirmó que se trataba de una persona “procurada” por la justicia brasileña.

De acuerdo con los antecedentes, el detenido era buscado desde 2022 y había logrado evadir a la justicia durante cuatro años tras estar implicado en una balacera en la comunidad de Paraisópolis, en São Paulo.

Según el cuadernillo de investigación, De Almeida participó en un tiroteo ocurrido durante un acto de campaña del entonces candidato a gobernador Tarcísio de Freitas. En ese hecho también estuvo involucrado Felipe Silva de Lima, quien murió durante un intercambio de disparos con la policía brasileña.

Las investigaciones del Grupo de Trabajo Integrado para Combatir el Crimen Organizado en São Paulo (FICO/SP) permitieron rastrear al ahora detenido, cuyo paradero fue posteriormente comunicado a las autoridades bolivianas.

El ciudadano brasileño fue puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras se coordinan los procedimientos de extradición o entrega conforme a la normativa internacional.

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