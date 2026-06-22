Investigan en Santa Cruz origen de 50 toneladas de droga impregnada en madera incautadas en Brasil

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público en Santa Cruz iniciaron una serie de investigaciones para identificar a los responsables y establecer la procedencia de aproximadamente 50 toneladas de droga impregnada en madera que fueron incautadas este domingo en territorio brasileño.

De acuerdo con los primeros informes, el cargamento era transportado en ocho camiones de alto tonelaje y habría partido desde Santa Cruz con destino a la República Federativa de Brasil. La operación fue resultado de un trabajo conjunto de inteligencia desarrollado entre la Policía Federal Antinarcóticos de Brasil y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Las autoridades brasileñas lograron interceptar el convoy y detectar que la sustancia controlada se encontraba camuflada e impregnada en estructuras de madera transportadas por los vehículos. Según los datos preliminares de la investigación, se trataría de una de las mayores incautaciones de droga registradas en Brasil.

Ante este hallazgo, equipos especializados de la Felcn y fiscales asignados al caso trabajan para determinar el origen exacto del cargamento, la ruta utilizada para su traslado y la posible participación de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico internacional.

Las investigaciones también apuntan a verificar cómo la mercancía fue movilizada a través de corredores comerciales autorizados para el transporte de madera desde Bolivia hacia Brasil.

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