“Serán liberados”: Gobierno alista operativo para ingresar al Trópico y levantar los últimos bloqueos

El Gobierno nacional anunció que prepara un operativo para ingresar al Trópico de Cochabamba, donde aún persisten puntos de bloqueo que interrumpen la ruta nueva que conecta ese departamento con Santa Cruz, en el marco del tercer día del Estado de Excepción.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que la mayoría de las medidas de presión registradas en el país ya fueron intervenidas y que Cochabamba es actualmente el único departamento donde continúan algunos bloqueos focalizados.

Según la autoridad, durante la noche del domingo se avanzó en las tareas de desbloqueo y limpieza en el tramo Parotani-Caracollo, lo que permitirá restablecer en las próximas horas la conexión vial entre Cochabamba y el resto del país.

“Vamos a ingresar a ese sector. El Estado boliviano no reconoce estados liberados ni republiquetas. El Estado es uno y las leyes son para todos”, afirmó Oviedo, al referirse a los puntos de bloqueo que permanecen en la zona del río Ichilo, en el Trópico cochabambino.

El ministro sostuvo que las movilizaciones responden a una convocatoria impulsada por el expresidente Evo Morales y aseguró que los puntos de bloqueo restantes serán liberados para restablecer la normalidad en la región.

Para definir las acciones, Oviedo tiene previsto reunirse este lunes con el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, además del alto mando de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas. El encuentro buscará coordinar el operativo que permitirá el ingreso al Trópico y la recuperación total de la transitabilidad en esa vía estratégica.

Asimismo, el Gobierno ratificó que efectivos policiales y militares permanecerán desplegados en la red vial fundamental durante los 90 días que contempla el Estado de Excepción, con el objetivo de evitar la rearticulación de nuevos bloqueos y garantizar la libre circulación en el territorio nacional.

Mira la programación en Red Uno Play