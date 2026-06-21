Gobierno afirma que el Estado de Excepción permitió avanzar hacia la pacificación

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, realizó una evaluación sobre la aplicación del estado de excepción en el país, luego de más de 50 días de bloqueos que afectaron la circulación, el abastecimiento, la producción y la economía de diferentes regiones de Bolivia.

La autoridad sostuvo que la medida fue asumida después de agotar los caminos del diálogo y remarcó que no tuvo como finalidad imponer la paz por la fuerza, sino proteger la vida y liberar a la población para que pueda circular, trabajar, producir, comerciar y retomar sus actividades.

“El estado de excepción no ha sido una medida para imponer la paz a la fuerza, ha sido una medida para poder proteger la vida”, afirmó Lupo.

“Bolivia demostró que es profundamente democrática”

Lupo señaló que durante los días de conflicto el país atravesó momentos de mucho dolor, sufrimiento y perjuicio, pero también de aprendizaje.

Según la autoridad, el pueblo boliviano demostró que está dispuesto a defender la democracia, escucharse entre sectores y buscar una salida pacífica al conflicto.

El ministro agradeció a la población por su comprensión y apoyo en el proceso de pacificación que, según indicó, se viene logrando sin mayores costos para la ciudadanía.

Anuncian comisión para desarrollo e integración de provincias paceñas

Lupo informó que el Gobierno continuará sosteniendo reuniones con diferentes sectores y bases sociales, porque, según dijo, no puede existir una paz duradera donde el Estado no llega, ni donde hay abandono y exclusión.

En ese marco, recordó que el presidente anunció la conformación de una comisión presidencial para el desarrollo e integración de las provincias paceñas y del departamento de La Paz en general.

El objetivo, según explicó, es llevar tecnología, agua, energía, caminos, progreso y tecnificación a sectores que, por años, fueron abandonados o desatendidos.

“No puede haber una paz duradera allá donde el Estado no llega. No puede haber una paz duradera donde hay abandono y exclusión”, manifestó.

Gobierno advierte que no habrá impunidad

El ministro de la Presidencia también remarcó que la pacificación debe ir acompañada de justicia. Señaló que los 50 días de conflicto dejaron responsabilidades que deberán ser investigadas conforme a ley.

“No puede haber paz cuando se transa con la impunidad. Hay responsabilidades muy claras y la justicia tiene que trabajar en el marco de las leyes”, sostuvo.

Lupo afirmó que la paz se construye en democracia, con libertad, pero también con justicia y respeto a las normas.

Bloqueos disminuyeron y maquinaria limpia carreteras

Consultado sobre los puntos de bloqueo, Lupo indicó que estos disminuyeron de manera notable desde la aplicación del estado de excepción. Señaló que muchos sectores fueron abandonados y que maquinaria del Estado trabaja en la limpieza de las carreteras.

Sin embargo, advirtió que el país deberá encarar un proceso complejo de reconstrucción, no solo por el daño material ocasionado en las vías, sino también por el impacto económico en diferentes sectores y regiones.

“No hay vencedores ni vencidos”

La autoridad aseguró que el Gobierno continuará reuniéndose con dirigentes, centrales, subcentrales, provincias y bases sociales para atender demandas y avanzar en un proceso de inclusión.

Lupo sostuvo que este momento no debe ser entendido como una victoria de un sector sobre otro, sino como una oportunidad de reencuentro entre bolivianos.

“Acá no hay vencedores ni vencidos. Acá lo que hay es un reencuentro entre bolivianos para trabajar en democracia, en libertad y por el progreso del país”, afirmó.

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