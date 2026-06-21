Fallece Antonio Araníbar, excanciller y referente histórico de la democracia

Antonio Araníbar Quiroga, excanciller de Bolivia y una de las figuras clave en la lucha por la recuperación de la democracia en el país, falleció este domingo a los 84 años.

Su muerte generó una amplia reacción de condolencias por parte de autoridades, exmandatarios y diversas personalidades políticas que destacaron su trayectoria y compromiso con la vida democrática boliviana.

Oriundo de Cochabamba, Antonio Araníbar Quiroga fue abogado de profesión y desarrolló una intensa actividad política desde su juventud. Participó activamente en la resistencia contra las dictaduras militares, lo que lo convirtió en una de las voces más representativas del movimiento democrático que impulsó el retorno al orden constitucional en 1982.

A lo largo de su carrera, ocupó distintos cargos públicos, entre ellos el de diputado y, posteriormente, el de ministro de Relaciones Exteriores entre 1993 y 1997. También fue uno de los principales dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y más adelante cofundador del Movimiento Bolivia Libre (MBL), etapas en las que acompañó la evolución de la izquierda democrática en Bolivia.

En los últimos años, Araníbar enfrentó un periodo de exilio en Costa Rica, tras denuncias de persecución política durante el gobierno de Evo Morales. Recién en diciembre del año pasado pudo regresar al país, luego de varios años fuera del territorio nacional.

En febrero de este año, el excanciller recibió un reconocimiento en la Cámara de Diputados por su trayectoria en favor de la democracia. En aquella ocasión, expresó: “Recibo este reconocimiento consciente de que es producto y recordatorio de la labor silenciosa de generaciones de servidores públicos y de compatriotas comprometidos en la construcción de una Bolivia democrática”.

Tras conocerse su fallecimiento, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, expresó sus condolencias y destacó su figura. “Quisiera mandar mis sentidos pésames a la familia de don Toño Araníbar, un gran luchador de la democracia, que hoy falleció. Que la familia encuentre paz y resignación”, señaló.

El expresidente Carlos Mesa también rindió homenaje a Araníbar, a quien calificó como un referente de coherencia política y compromiso democrático. “Como uno de los líderes del MIR y luego del MBL, fue un ejemplo de coherencia en su lucha contra la dictadura militar y en su compromiso con la causa del 10 de octubre de 1982 y el nuevo periodo histórico que hoy vivimos. Sufrió en los últimos años de su vida la mezquindad de Morales y el masismo, que lo obligaron a un exilio devastador”, afirmó.

Desde la Cancillería también se emitió un mensaje oficial en el que se destacó su aporte a la política exterior boliviana y su servicio al país en distintas responsabilidades diplomáticas.

A estos homenajes se sumó el expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien lo despidió con un mensaje cargado de emotividad: “Adiós a un demócrata extraordinario. Adiós a un hombre íntegro y profundamente decente. Adiós a un albañil de nuestra democracia. Adiós a un hijo de Bolivia al que despedimos con lágrimas en los ojos, con el alma adolorida y el corazón agradecido. Adiós Toño Araníbar”.

Mira la programación en Red Uno Play