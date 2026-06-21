El Alto: Viaje a Desaguadero sube de Bs 35 a Bs 400

Una masiva demanda de pasajeros se registra en la terminal interprovincial de la ciudad de El Alto, luego del cuarto intermedio anunciado por la Federación de Campesinos Túpac Katari, que determinó levantar los bloqueos y permitir la transitabilidad hacia diferentes provincias del departamento de La Paz.

Decenas de personas llegaron hasta este punto de transporte con la intención de retornar a sus municipios, reencontrarse con sus familias o enviar a sus seres queridos después de varios días de conflicto y restricciones en las carreteras. Sin embargo, muchos usuarios denunciaron un incremento considerable en el precio de los pasajes.

Viaje a Desaguadero subiría hasta Bs 400

Una pasajera que buscaba enviar a su padre hacia Desaguadero denunció que el costo del pasaje se habría elevado de manera excesiva. Según relató, normalmente pagaban entre Bs 30 y Bs 35 por ese tramo, pero ahora le habrían pedido hasta Bs 400.

“A Desaguadero voy a ir. A mi papá más que todo le quiero mandar, ya está 50 días conmigo. Me han dicho 400 bolivianos, pero antes sabíamos pagar 30 o 35”, señaló la mujer.

La pasajera también indicó que hay pocos vehículos disponibles, debido a que algunos transportistas aún tendrían temor de ingresar a ciertas rutas.

“No hay, no quieren ir porque tienen miedo”, agregó.

Otros destinos también registran alza

De acuerdo con el reporte desde la terminal, otros pasajeros denunciaron situaciones similares hacia diferentes provincias. En algunos casos, rutas que antes costaban alrededor de Bs 30 ahora estarían siendo ofrecidas entre Bs 150 y Bs 200.

La situación genera molestia y preocupación entre los usuarios, principalmente en personas que permanecieron varadas durante varios días y ahora buscan retornar a sus comunidades tras la habilitación parcial de las vías.

Alta demanda y poca oferta de vehículos

En la terminal interprovincial de El Alto se observa una importante concentración de pasajeros. Muchos esperan conseguir movilidad para trasladarse a sus municipios, mientras que la oferta de vehículos todavía es limitada.

El movimiento comenzó a intensificarse luego del cuarto intermedio en las medidas de presión, aunque los usuarios piden mayor control para evitar cobros excesivos en los pasajes.

La población espera que, con el paso de las horas y la normalización gradual de las carreteras, más vehículos puedan operar y los precios retornen a sus tarifas habituales.

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