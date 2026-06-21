(VIDEO) Así fue encontrada la avioneta accidentada en Sayari

La Fuerza Aérea Boliviana confirmó el accidente de la aeronave CESSNA FAB-409, que fue encontrada siniestrada en el sector de Cerro Sayari, luego de perder contacto durante un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz–Cochabamba.

En imágenes difundidas de búsqueda se observa el lugar donde fue localizada la avioneta accidentada.

De acuerdo con el comunicado oficial de la FAB, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a la ciudad de Cochabamba, manteniendo coordinación con los servicios de tránsito aéreo durante el desarrollo de la operación.

Activaron alerta INCERFA tras perder contacto

La institución aérea informó que, al no tener contacto con la aeronave, se declaró el nivel de alerta INCERFA y de manera inmediata se activaron los protocolos de emergencia.

Posteriormente, el equipo de búsqueda y rescate logró ubicar la avioneta siniestrada en el sector Cerro Sayari.

Según el informe preliminar, no existen sobrevivientes.

Se confirman seis fallecidos

El Ministerio de Defensa informó que el accidente dejó seis personas fallecidas: cuatro militares y dos civiles que se encontraban a bordo de la aeronave.

La cartera de Estado expresó su profundo pesar a las familias de las víctimas y a los camaradas de los tripulantes que perdieron la vida en cumplimiento del deber.

El Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana también emitió esquelas de condolencia por el fallecimiento de cuatro miembros de la institución:

My. Av. Ariel Maida Suarez Cap. Av. Marcelo Alberto Perez Becerra Tte. Av. Franz Gabriel Terrazas Mollinedo Tcnl. DEMA Cellier Vidal Pedraza

La FAB se adhirió al dolor de las familias y pidió fortaleza para sus seres queridos en este difícil momento.

Una avioneta que también cumplía misiones humanitarias

El accidente generó mayor consternación debido a que la misma aeronave FAB-409 había cumplido recientemente una misión humanitaria de alto valor social.

Según el Ministerio de Defensa, esta avioneta trasladó a niños enfermos de cáncer desde Oruro hasta centros especializados, durante los bloqueos que afectaron al país, garantizando atención médica oportuna para pacientes que necesitaban tratamiento.

La aeronave era utilizada en vuelos de apoyo de acción cívica, asistencia y transporte, en favor de la población boliviana.

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