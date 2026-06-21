Accidente avioneta estos son los cuatro militares fallecidos

La Fuerza Aérea Boliviana se encuentra de luto tras el accidente de la aeronave CESSNA FAB-409, que realizaba un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz–Cochabamba y fue encontrada siniestrada en el sector de Cerro Sayari.

De acuerdo con la información oficial, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a Cochabamba. Tras perderse el contacto, se activaron los protocolos de emergencia y posteriormente los equipos de búsqueda y rescate localizaron la avioneta accidentada.

El informe preliminar confirmó que no existen sobrevivientes. Según el Ministerio de Defensa, el hecho dejó seis fallecidos: cuatro militares y dos civiles.

Identifican a cuatro militares fallecidos

A través de esquelas de condolencia, el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana expresó su pesar por el fallecimiento de cuatro camaradas de la institución:

My. Av. Ariel Maida Suarez

Cap. Av. Marcelo Alberto Perez Becerra

Tte. Av. Franz Gabriel Terrazas Mollinedo

Tcnl. DEMA Cellier Vidal Pedraza

La institución aérea se adhirió al dolor de las familias y pidió fortaleza para sus seres queridos en este difícil momento.

Una aeronave que cumplió misiones humanitarias

El accidente causó mayor consternación debido a que la misma aeronave FAB-409 había cumplido recientemente una misión humanitaria de alto valor social, trasladando a niños con cáncer desde Oruro hasta centros especializados durante los bloqueos que afectaron al país.

Esa labor permitió garantizar atención médica oportuna a pacientes que necesitaban tratamiento, en medio de las dificultades generadas por los cortes de ruta.

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