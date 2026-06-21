TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Policial

Accidente avioneta estos son los cuatro militares fallecidos

La Fuerza Aérea Boliviana expresó su profundo pesar por la muerte de sus camaradas que iban a bordo de la aeronave CESSNA FAB-409, siniestrada en Cerro Sayari. La avioneta también había cumplido misiones humanitarias en favor de pacientes con cáncer.

Juan Marcelo Gonzáles

21/06/2026 13:21

Agregar Reduno en
Foto: Avioneta accidentada en Sayari
Cochabamba

Escuchar esta nota

La Fuerza Aérea Boliviana se encuentra de luto tras el accidente de la aeronave CESSNA FAB-409, que realizaba un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz–Cochabamba y fue encontrada siniestrada en el sector de Cerro Sayari.

De acuerdo con la información oficial, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a Cochabamba. Tras perderse el contacto, se activaron los protocolos de emergencia y posteriormente los equipos de búsqueda y rescate localizaron la avioneta accidentada.

El informe preliminar confirmó que no existen sobrevivientes. Según el Ministerio de Defensa, el hecho dejó seis fallecidos: cuatro militares y dos civiles.

Identifican a cuatro militares fallecidos

A través de esquelas de condolencia, el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana expresó su pesar por el fallecimiento de cuatro camaradas de la institución:

  • My. Av. Ariel Maida Suarez
  • Cap. Av. Marcelo Alberto Perez Becerra
  • Tte. Av. Franz Gabriel Terrazas Mollinedo
  • Tcnl. DEMA Cellier Vidal Pedraza

La institución aérea se adhirió al dolor de las familias y pidió fortaleza para sus seres queridos en este difícil momento.

Una aeronave que cumplió misiones humanitarias

El accidente causó mayor consternación debido a que la misma aeronave FAB-409 había cumplido recientemente una misión humanitaria de alto valor social, trasladando a niños con cáncer desde Oruro hasta centros especializados durante los bloqueos que afectaron al país.

Esa labor permitió garantizar atención médica oportuna a pacientes que necesitaban tratamiento, en medio de las dificultades generadas por los cortes de ruta.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD