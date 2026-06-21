Estas son las rutas despejadas y las que aún siguen bloqueadas en el país, según la ABC

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este domingo sobre el avance de un operativo nacional con despliegue de personal, maquinaria y cuadrillas en distintos departamentos, que permitió la habilitación de varias rutas estratégicas, aunque aún persisten algunos puntos de bloqueo en el país.

Rutas habilitadas tras el operativo

El presidente de la ABC, Ernesto Farfán, detalló que se logró la liberación de importantes vías troncales en el occidente y los valles del país.

En Cochabamba, se consolidó la apertura de la carretera antigua hacia Santa Cruz y la conexión estratégica con Chuquisaca, además de la habilitación del paso en el sector de Bombeo.

En La Paz, se completaron trabajos de desescombro en la autopista y en la carretera La Paz–Oruro, restableciendo la transitabilidad en estos ejes.

En Potosí, se garantizó la circulación en el tramo Potosí–Ventilla–Challapata–Condo K, considerado clave para la conexión interdepartamental.

En Santa Cruz, también se habilitó la ruta hacia el Beni, luego del levantamiento de bloqueos en San Julián tras un proceso de diálogo.

Vías que aún permanecen bloqueadas

Pese a los avances, la ABC reportó que continúan interrupciones en varias regiones del país.

En Cochabamba, persisten bloqueos en la carretera nueva hacia Santa Cruz, especialmente en sectores como el puente Ichilo, puente Ñ, puente Vinchuta, puente Sacta, Ichoa, además de Paracti.

En La Paz, se mantienen obstrucciones en los accesos hacia Taraco y Guaqui.

En Oruro, continúan cerradas rutas interdepartamentales hacia Cochabamba y La Paz en puntos como Japo Kasa, Lequepalca y Patacamaya.

En Santa Cruz, se reporta afectación en la zona de Ascensión de Guarayos hacia Cerro Grande.

Operativos y trabajos en marcha

La autoridad informó que las microempresas de conservación vial realizan labores de limpieza en tramos como Entrada Macha–Tomaycuri en Oruro, mientras se coordina con la Policía Boliviana el ingreso seguro a las zonas aún conflictivas para proceder al despeje de las vías.

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