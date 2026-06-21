Terminal Bimodal de Santa Cruz retoma operaciones; pasajeros vuelven a viajar al Beni

La Terminal Bimodal de Santa Cruz reanudó este domingo la venta de pasajes y las salidas de buses hacia el departamento del Beni, luego de 38 días de suspensión ocasionada por los bloqueos en las carreteras.

Durante la tarde se registró un intenso movimiento en la terminal terrestre, donde decenas de pasajeros acudieron a comprar boletos para viajar al norte del país, aprovechando la habilitación de la ruta tras el levantamiento de los puntos de bloqueo en San Julián y Cerro Grande, en el municipio de Guarayos.

La reapertura de la vía fue posible después de que, durante la madrugada, se levantaran las medidas de presión instaladas en estos sectores, permitiendo nuevamente la circulación vehicular entre Santa Cruz y Beni.

Según reportes oficiales, en el departamento de Santa Cruz solo permanece activo un punto de bloqueo en Puerto Gretel, en el municipio de Yapacaní, sobre la carretera nueva que conecta con Cochabamba y la región del Chapare. Las autoridades y sectores involucrados prevén instalar una mesa de diálogo para buscar una solución al conflicto.

Otras rutas

Entretanto, desde la terminal se informó que también están habilitados los viajes hacia Cochabamba por la carretera antigua, aunque se recomienda transitar con precaución. Asimismo, se restablecieron las salidas de buses con destino a Sucre.

El levantamiento de los bloqueos en San Julián se produjo tras una extensa mesa de diálogo entre autoridades departamentales, nacionales y representantes de los sectores movilizados. El encuentro concluyó con la firma de un acuerdo que incluye 19 puntos relacionados con infraestructura vial, electrificación, agua potable, salud, educación, tierras, límites municipales, seguridad ciudadana y abastecimiento de combustibles.

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