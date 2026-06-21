"Desde niño aprendí de ti lo que es comprometerse con una idea": Paz envía emotivo mensaje por la muerte de Araníbar

El presidente Rodrigo Paz expresó un emotivo mensaje de condolencias tras el fallecimiento del excanciller y referente histórico de la democracia, Antonio Araníbar Quiroga, quien murió este domingo a los 84 años.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó la figura de Araníbar como un actor clave en la construcción del sistema democrático en Bolivia y recordó su compromiso con las causas políticas que marcaron el retorno a la institucionalidad en el país.

“Querido Toño, desde niño aprendí de ti lo que es comprometerse con una idea, un proyecto y una patria. Conocí a compañeros capaces de darlo todo por la conquista de la democracia en Bolivia. Lo que lograron, y que hoy la mayoría de los bolivianos defendemos, es prueba de que hay causas que trascienden generaciones. Bolivia está agradecida. Acompaño con cariño a tu familia, amigos y seres queridos en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el legado que deja y en el cariño de quienes te conocieron. Que descanses en paz”, escribió Paz.

El fallecimiento de Araníbar ha generado múltiples reacciones en el ámbito político nacional, donde distintas autoridades y exmandatarios resaltaron su papel como uno de los principales impulsores de la democracia en Bolivia. Su trayectoria estuvo marcada por su participación en la resistencia a las dictaduras militares y su posterior desempeño como dirigente político del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y cofundador del Movimiento Bolivia Libre (MBL).

Asimismo, ejerció el cargo de canciller entre 1993 y 1997 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, etapa en la que consolidó su carrera en la diplomacia boliviana.

Araníbar también enfrentó años de exilio en Costa Rica tras denuncias de persecución política durante gestiones anteriores, regresando al país recién en los últimos años. En su etapa final, mantuvo actividad en organismos internacionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Con su partida, Bolivia pierde a una de las figuras más representativas de la transición democrática y a un actor clave en la historia política contemporánea del país.

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