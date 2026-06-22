Estado de Excepción: Ministro Lupo dice que “los bloqueos han reducido considerablemente”

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó este domingo que los puntos de bloqueo en el país se redujeron considerablemente desde la entrada en vigencia del Estado de Excepción, medida adoptada por el Gobierno tras más de 50 días de protestas y bloqueos en carreteras.

Señaló que gran parte de los bloqueos fueron abandonados luego de la implementación de la medida y destacó que actualmente maquinaria estatal trabaja en la limpieza y rehabilitación de las rutas afectadas.

“Han disminuido notablemente. Obviamente, desde que se lanzó la medida del estado de excepción, gran parte de los puntos han sido abandonados y las maquinarias del Estado están limpiando las carreteras. Posteriormente tendremos que enfrentar un proceso de reconstrucción complejo, no solamente de rehabilitación del daño y la destrucción que se ha ocasionado, sino de la economía y de los diferentes sectores y regiones del país”, sostuvo.

Lupo remarcó que el Estado de Excepción fue asumido después de que el Gobierno agotara todas las instancias de diálogo con los sectores movilizados. Según explicó, la prioridad fue resguardar la vida de los ciudadanos y restablecer la libre circulación en el territorio nacional.

“Ha sido una medida para proteger la vida y eso es lo que se ha hecho y, obviamente, liberar a los bolivianos para que puedan circular, trabajar, producir, comerciar, emprender, todo lo que hacemos en todo momento”, afirmó.

Consecuencias y responsabilidades

Respecto a las consecuencias de los bloqueos y los hechos registrados durante el conflicto, el ministro señaló que corresponde a las instancias judiciales establecer responsabilidades y aplicar las sanciones previstas por ley.

“Hay responsabilidades muy claras y la justicia tiene que trabajar en el marco de las leyes y como corresponde para poder dar con las responsabilidades y procesar adecuadamente”, indicó.

Asimismo, enfatizó que el proceso de pacificación del país debe estar acompañado por el cumplimiento de la ley. “La paz se construye en democracia, con libertad, pero también con justicia”, agregó.

Bolivia atravesó más de 50 días de bloqueos que afectaron el abastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos e insumos esenciales, además de generar perjuicios económicos en distintos sectores productivos. En ese contexto, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción tras señalar que se habían agotado todas las vías de diálogo para resolver el conflicto.

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