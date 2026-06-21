Terminal de Buses de Oruro habilita salidas a La Paz, pero mantiene suspendidos viajes a Cochabamba

La Estación de Autobuses Oruro Ltda. informó este domingo de la actualización del estado de las salidas interdepartamentales, confirmando la reanudación parcial de operaciones hacia algunos destinos, mientras otros continúan suspendidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, se encuentran habilitadas las salidas hacia la ciudad de La Paz, así como a otros destinos como Potosí, Sucre, Uyuni, Tupiza, Villazón, Tarija, Santa Cruz (por ruta alterna), Chile y Argentina.

Salidas a Cochabamba

Sin embargo, las salidas hacia Cochabamba permanecen suspendidas, al igual que otras rutas que presentan restricciones operativas. La administración de la terminal indicó que cualquier nueva actualización será comunicada oportunamente a la población.

En cuanto a la situación vial, el reporte detalla que la carretera Oruro–La Paz presenta circulación limitada en un solo carril en algunos tramos, por lo que se recomienda a los conductores transitar con extrema precaución debido a las condiciones de la vía.

La reanudación de los viajes a La Paz se produce luego de que el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, informara que la carretera La Paz–Oruro quedó expedita tras más de 50 días de bloqueos que afectaron la circulación de vehículos, el abastecimiento y el transporte de pasajeros y mercancías en el occidente del país.

El operativo de desbloqueo comenzó durante la madrugada de este domingo y fue encabezado por Justiniano junto al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama Quezada, y miembros del Alto Mando Militar. Las autoridades recorrieron distintos puntos de la carretera para supervisar las tareas de despeje, rehabilitación y limpieza de la vía.

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