Tras enfrentamientos, operativo policial y militar libera más de 200 camiones varados en Llavini y Sayari

Un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas permitió la liberación de más de 200 camiones y flotas que permanecían varados en la carretera Cochabamba–Oruro, tras más de 50 días de bloqueos en el occidente del país.

La intervención se desarrolló este domingo en medio de momentos de alta tensión, luego de que grupos movilizados bloquearan nuevamente la vía en sectores como Llavini, Parotani, Bombeo y Sayari. Según el reporte, los movilizados habrían utilizado dinamita, piedras y el incendio de pastizales para intentar frenar el avance de las fuerzas del orden.

Pese a ello, los efectivos policiales y militares lograron despejar la ruta y habilitar el paso de una caravana de más 200 camiones, que finalmente pudieron continuar su viaje hacia sus destinos.

Durante el operativo también se reportó la llegada de grupos movilizados en buses hasta Llavini, desde donde atacaron a transportistas con explosivos improvisados antes de retirarse por rutas alternas, según denunciaron los afectados.

Operativo libera a camiones varados en vía Cochabamba–Oruro. Foto: APG

La Policía confirmó que mantiene presencia permanente en la zona junto a personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), realizando controles y trabajos de despeje para garantizar la transitabilidad y evitar nuevos bloqueos.

De manera paralela, se informó que el total de vehículos liberados en el occidente del país supera los 800, en el marco de un operativo interinstitucional que busca restablecer el flujo normal de transporte tras casi dos meses de interrupción.

En medio de la caravana, algunos transportistas expresaron su alivio por poder retomar el viaje tras semanas de encierro en carretera. “Después de 52 días de bloqueo, al fin hemos llegado”, relató uno de los choferes que formaba parte del grupo que avanzó desde Llavini hacia Cochabamba.

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