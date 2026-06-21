El Alto: Vecinos del Distrito 8 aplauden a policías que despejaron vías

Vecinos del Distrito 8 de la ciudad de El Alto aplaudieron el paso de una caravana de efectivos policiales que, junto a maquinaria pesada, realizaba trabajos de limpieza y despeje de vías bloqueadas en el sector.

El operativo se desarrolló como parte de las tareas de recuperación de la transitabilidad en diferentes carreteras y puntos afectados por bloqueos. En esta zona alteña, tractores y maquinaria pesada, custodiados por la Policía Boliviana, retiraron rocas, tierra y otros obstáculos que impedían la circulación vehicular.

Vecinos respaldaron el desbloqueo

Durante el paso de los efectivos del orden, vecinos del sector, entre ellos mujeres, niños y familias, salieron a las calles para aplaudir la intervención y mostrar su respaldo a la habilitación de las vías.

Según el reporte, los habitantes del lugar expresaron alivio ante la posibilidad de volver a movilizarse, trabajar, estudiar y retomar sus actividades cotidianas, después de varios días de perjuicio por los bloqueos.

La situación ya generaba preocupación en la población, debido a la dificultad para trasladarse, abastecerse y cumplir con sus obligaciones diarias.

Maquinaria pesada retiró piedras y tierra

La caravana avanzó por el sector mientras la maquinaria pesada despejaba los obstáculos acumulados en la vía. A su paso, los efectivos policiales resguardaron el operativo para garantizar que los trabajos se desarrollen con normalidad.

Las tareas permitieron restablecer el tránsito vehicular en una zona considerada importante para la movilidad de los vecinos del Distrito 8 y de otros sectores de la urbe alteña.

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