Más de 50 días atrapados en carretera: choferes vuelven a circular y cuentan su calvario

Tras más de 50 días atrapados en las carreteras por los bloqueos, cientos de transportistas de carga pesada comenzaron finalmente a retomar sus rutas y llegar a destinos como La Paz, El Alto y Cochabamba. Detrás de cada camión que vuelve a circular hay historias de incertidumbre, escasez y resistencia.

Una de ellas es la de don Luis, un conductor que vivió durante semanas a la espera de que se despejaran las vías. Con evidente alivio, recordó las difíciles condiciones que enfrentaron mientras permanecían inmovilizados.

“Estábamos secuestrados, no teníamos agua ni nada. Nosotros todavía estábamos cerca de la ciudad, pero nuestros compañeros que estaban en Collapa, por Patacamaya y Panduro están más sufriendo. Ojalá ahora se normalice”, contó.

Durante los días de bloqueo, conseguir alimentos se convirtió en una tarea diaria y agotadora. Luis relató que muchos sobrevivieron gracias a la ayuda de sus familiares, quienes les enviaban provisiones que debían recoger recorriendo largos trayectos.

“Solo sobrevivir. Como estábamos cerca nos han mandado cosas; hemos tenido que ir a recoger lo que nos mandaban en bici, a pie, porque ni banco había”, recordó.

La solidaridad entre colegas fue clave para sobrellevar la situación. Compartieron lo poco que tenían y se organizaron para alimentarse.

“Uno de los colegas tenía cocinita y allí preparábamos nuestros alimentos”, dijo.

Aunque Luis logró recibir apoyo por encontrarse relativamente cerca de una zona urbana, asegura que la realidad fue mucho más dura para quienes quedaron varados en puntos alejados, sin acceso a servicios básicos ni ayuda constante.

Ahora, tras el desbloqueo en el sector de Achica Arriba, en la carretera La Paz–Oruro, los transportistas vuelven lentamente a las rutas. Sin embargo, el recuerdo de las semanas de encierro e incertidumbre permanece fresco entre quienes pasaron más de un mes y medio viviendo al borde de la carretera, esperando el momento de volver a casa o cumplir con sus destinos.

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