Desaguadero - El Alto despejado; ingresan cisternas y camiones con alimentos

Después de más de 52 días de permanecer varados en carretera a causa de los bloqueos, cisternas con combustible y camiones de alto tonelaje comenzaron a ingresar este domingo a la ciudad de El Alto por la carretera a Desaguadero.

Desde distintos puntos de la ruta internacional, se evidenció el avance de una caravana de vehículos que transportan combustible, alimentos, mercadería, textiles y materia prima destinada a diferentes sectores productivos.

El operativo de despeje fue encabezado por efectivos de la Policía Boliviana, en coordinación con las Fuerzas Armadas, además del apoyo de maquinaria pesada y personal de la Administradora Boliviana de Carreteras.

Retiran piedras, tierra y escombros de la vía

Durante el recorrido por sectores como Tiahunaco y el ingreso a Laja, se observaron promontorios de tierra, piedras, escombros e incluso objetos dispersos sobre la carretera, que impedían la normal circulación vehicular.

En varios puntos, tractores y maquinaria pesada realizaron el retiro de obstáculos. Sin embargo, en algunos sectores el trabajo aún continúa debido a la gran cantidad de material acumulado en la vía.

Personal del ABC también fue visto retirando piedras de forma manual para habilitar al menos un carril y permitir el paso de los camiones. Incluso algunos transportistas bajaron de sus cabinas con palas para ayudar en el despeje.

Cisternas se dirigen a la planta de Senkata

Las cisternas con combustible que permanecieron detenidas por semanas comenzaron a ingresar hacia El Alto y posteriormente se dirigirán a la planta de Senkata, desde donde se prevé la distribución a las estaciones de servicio.

Este avance genera expectativa entre los conductores que permanecen en filas en surtidores de La Paz y El Alto, a la espera de que el abastecimiento pueda normalizarse de manera gradual.

También ingresan alimentos y materia prima

Además del combustible, la caravana incluye camiones con alimentos, mercadería, textiles y materia prima para sectores como artesanos, carpinteros y comerciantes.

Algunos transportistas indicaron que llevaban insumos que debían llegar hace semanas, especialmente materiales utilizados para trabajos productivos y para la preparación de actividades vinculadas a fiestas folclóricas y de fin de año.

No se reportó presencia masiva de manifestantes

Durante el operativo no se evidenció la presencia de manifestantes en la mayoría de los puntos de bloqueo. Según el reporte, solo cerca del ingreso a Laja se observó a un reducido grupo de personas, entre cinco y seis manifestantes, que se retiraron ante la presencia policial.

En ese sector, algunas personas intentaron quemar pajonales, pero la situación no pasó a mayores.

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