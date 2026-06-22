Consternación en Alto Sopocachi: Investigan feminicidio de una joven de 26 años

La víctima fue identificada como Bianca G. R. M., de 26 años. Según la Fiscalía, el principal sospechoso es su pareja, Adam K. C. L., también de 26 años, quien fue aprehendido en el Hospital de Clínicas.

La Fiscalía Departamental de La Paz investiga un nuevo caso de feminicidio registrado en la zona de Alto Sopocachi, en la ciudad de La Paz. La víctima fue identificada como Bianca G. R. M., de 26 años, quien perdió la vida luego de haber sido presuntamente agredida por su pareja.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que, una vez conocido el caso, el Ministerio Público inició de inmediato las investigaciones y actualmente se realiza la colecta de elementos de convicción para sustentar el proceso penal contra el presunto autor.

“Se realiza la colecta de elementos de convicción para garantizar que el presunto feminicida sea sometido a la justicia conforme establece la ley”, señaló Torrez.

El hecho ocurrió el 19 de junio

De acuerdo con la fiscal asignada al caso, Elba Sanjinéz Bernal, el hecho se produjo el 19 de junio de 2026 al interior de un domicilio ubicado en la zona Jinchupalla, Alto Sopocachi.

Según la investigación preliminar, el sindicado habría agredido físicamente a su pareja. Posteriormente, trasladó a la víctima en estado crítico hasta la sala de emergencias del Hospital de Clínicas, donde fue aprehendido.

La víctima falleció el 21 de junio debido a la gravedad de las lesiones. Tras los resultados de la autopsia médico legal, el caso fue recalificado como feminicidio.

Bolivia registra 43 víctimas de feminicidio

De acuerdo con datos del Ministerio Público, entre el 1 de enero y el 22 de junio de 2026, Bolivia registra 43 víctimas de feminicidio.

El departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de casos, con 17 víctimas, seguido de Santa Cruz con 8, Cochabamba con 6 y Oruro con 5.

La distribución nacional reportada por la Fiscalía es la siguiente:

La Paz: 17 casos Santa Cruz: 8 casos Cochabamba: 6 casos Oruro: 5 casos Potosí: 2 casos Chuquisaca: 2 casos Tarija: 2 casos Beni: 1 caso Pando: 0 casos

La Paz encabeza el índice nacional

Con este nuevo caso, La Paz se mantiene como el departamento con mayor número de feminicidios registrados en el país durante la gestión 2026.

La Fiscalía recordó que los casos de violencia contra la mujer deben ser denunciados de manera inmediata ante las instancias competentes, con el fin de activar los mecanismos de protección y evitar nuevos hechos de violencia extrema.

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