Barrio Ferbo, en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz, fue escenario del hallazgo de una persona sin signos vitales en plena vía pública, a la altura del sexto anillo de la avenida Banzer, hecho que movilizó a efectivos policiales y a la División de Homicidios.

El hecho fue reportado por vecinos del lugar durante la mañana, luego de percatarse de la presencia de un hombre tendido en el suelo que no respondía a estímulos. De acuerdo con los testimonios recogidos, inicialmente pensaron que la persona se encontraba descansando, sin embargo, con el paso de las horas advirtieron que no presentaba signos de movimiento.

“Me acerco y grande fue la sorpresa cuando lo vimos al señor ahí en el piso… parece que está muerto”, relató una vecina, quien aseguró que el cuerpo se encontraba en inmediaciones de una parroquia del sector.

Otro vecino señaló que el hombre era conocido en la zona por permanecer en situación de calle. “Era una persona indigente, que paraba por acá siempre con otros amigos… a las nueve y media ya nos dimos cuenta que no se movía, entonces llamamos a la Policía”, indicó.

Tras la alerta, efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar y posteriormente se hizo presente personal de Homicidios, que procedió con el levantamiento legal del cuerpo e inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.

De manera preliminar, los vecinos señalaron que el hombre pernoctaba ocasionalmente en el sector, aunque hasta el momento no se ha confirmado su identidad ni las circunstancias exactas de su muerte.

Las autoridades continúan con el trabajo de investigación para esclarecer el caso.

Mira la programación en Red Uno Play