¡Aliste la colcha de tigre! Santa Cruz tendrá el día más frío del año este martes; esta será la temperatura

El departamento de Santa Cruz se prepara para resistir el embate del frente frío más riguroso en lo que va del año 2026, el cual amenaza con bajar las temperaturas aún más en la región a partir de este martes. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha procedido a activar de manera oficial una alerta naranja debido a que este fenómeno provocará descensos bruscos de entre 6 y 12 grados por debajo de los valores normales.

La furiosa masa de aire gélido, impulsada por el avance de un severo surazo que ingresó este lunes, extenderá su influencia directa sobre doce provincias del territorio cruceño. Asimismo, las autoridades climatológicas prevén heladas críticas en los valles de Florida, Manuel María Caballero y Vallegrande, zonas agrícolas vulnerables donde los termómetros podrían descender drásticamente hasta marcar entre los 0 y 2 grados desde la madrugada del miércoles.

Pronóstico técnico y la noche de San Juan

El reconocido meteorólogo Luis Alberto Alpire aportó certidumbre técnica al escenario actual al detallar detalladamente el comportamiento que registrará el termómetro durante los días venideros.

“A partir de este martes hasta el viernes vamos a tener temperaturas mínimas de 10 a 12 grados y máximas de entre 16 y 20 grados”, explicó el profesional, quien además anticipó que la emblemática noche de San Juan estará marcada por un frío agudo cercano a los 12 grados y ráfagas de viento sur que superarán los 40 kilómetros por hora.

Un fenómeno de alcance nacional

Este panorama de contingencia ambiental no se limitará exclusivamente a la geografía cruceña, sino que forma parte de un sistema frontal de gran escala. El Senamhi determinó extender la alerta naranja hacia sectores estratégicos de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Beni, regiones que también sufrirán caídas térmicas severas durante el mismo periodo.

Fuente: ABI.

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