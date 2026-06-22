Sectores sociales del trópico de Cochabamba anuncian cuarto intermedio en los bloqueos

Tras un ampliado realizado este lunes en la localidad de Lauca Ñ, las bases cocaleras del Trópico en Cochabamba, determinaron levantar temporalmente las medidas de presión alrededor de las 18:30 horas.

Esta sorpresiva decisión abre una ventana de alivio en las principales carreteras de la región, las cuales permanecían bloqueadas y con el tráfico completamente interrumpido por las movilizaciones sociales.

Lejos de significar el fin del conflicto, la dirigencia advirtió que la desmovilización responde únicamente a un repliegue táctico.

”Por ahora un cuarto intermedio, no es rendirnos”, señaló Evo Morales a través de una transmisión realizada en sus redes sociales.

Asimismo, aseguraron que las bases permanecen en estado de emergencia y que las protestas podrían reanudarse en cualquier momento. “Por lo tanto, seguimos en lucha. En cualquier momento vamos a levantarnos”, manifestaron.

Durante su intervención, los representantes también cuestionaron a algunos dirigentes nacionales, a quienes acusaron de haberlos “traicionado”, y reafirmaron su respaldo al expresidente Evo Morales.

“Con más fuerza vamos a seguir defendiendo a nuestra patria y el territorio boliviano”, señalaron, al tiempo de remarcar que el trópico de Cochabamba continuará movilizado y atento a futuras determinaciones de sus organizaciones.

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