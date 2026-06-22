Sectores sociales del trópico de Cochabamba anuncian cuarto intermedio en los bloqueos

Luego de un ampliado en Lauca Ñ, las bases cocaleras flexibilizan las medidas de presión.
22/06/2026 19:02
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Tras un ampliado realizado este lunes en la localidad de Lauca Ñ, las bases cocaleras del Trópico en Cochabamba, determinaron levantar temporalmente las medidas de presión alrededor de las 18:30 horas.
Esta sorpresiva decisión abre una ventana de alivio en las principales carreteras de la región, las cuales permanecían bloqueadas y con el tráfico completamente interrumpido por las movilizaciones sociales.
Lejos de significar el fin del conflicto, la dirigencia advirtió que la desmovilización responde únicamente a un repliegue táctico.
”Por ahora un cuarto intermedio, no es rendirnos”, señaló Evo Morales a través de una transmisión realizada en sus redes sociales.
Asimismo, aseguraron que las bases permanecen en estado de emergencia y que las protestas podrían reanudarse en cualquier momento. “Por lo tanto, seguimos en lucha. En cualquier momento vamos a levantarnos”, manifestaron.
Durante su intervención, los representantes también cuestionaron a algunos dirigentes nacionales, a quienes acusaron de haberlos “traicionado”, y reafirmaron su respaldo al expresidente Evo Morales.
“Con más fuerza vamos a seguir defendiendo a nuestra patria y el territorio boliviano”, señalaron, al tiempo de remarcar que el trópico de Cochabamba continuará movilizado y atento a futuras determinaciones de sus organizaciones.
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