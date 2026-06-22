TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Sectores sociales del trópico de Cochabamba anuncian cuarto intermedio en los bloqueos

Luego de un ampliado en Lauca Ñ, las bases cocaleras flexibilizan las medidas de presión.

Ximena Rodriguez

22/06/2026 19:02

Agregar Reduno en
El anuncio se dio hoy para dar un cuarto intermedio a las movilizaciones en el Trópico de Cochabamba.
Cochabamba

Escuchar esta nota

Tras un ampliado realizado este lunes en la localidad de Lauca Ñ, las bases cocaleras del Trópico en Cochabamba, determinaron levantar temporalmente las medidas de presión alrededor de las 18:30 horas.

Esta sorpresiva decisión abre una ventana de alivio en las principales carreteras de la región, las cuales permanecían bloqueadas y con el tráfico completamente interrumpido por las movilizaciones sociales.

Lejos de significar el fin del conflicto, la dirigencia advirtió que la desmovilización responde únicamente a un repliegue táctico.

”Por ahora un cuarto intermedio, no es rendirnos”, señaló Evo Morales a través de una transmisión realizada en sus redes sociales.

Asimismo, aseguraron que las bases permanecen en estado de emergencia y que las protestas podrían reanudarse en cualquier momento. “Por lo tanto, seguimos en lucha. En cualquier momento vamos a levantarnos”, manifestaron.

Durante su intervención, los representantes también cuestionaron a algunos dirigentes nacionales, a quienes acusaron de haberlos “traicionado”, y reafirmaron su respaldo al expresidente Evo Morales.

“Con más fuerza vamos a seguir defendiendo a nuestra patria y el territorio boliviano”, señalaron, al tiempo de remarcar que el trópico de Cochabamba continuará movilizado y atento a futuras determinaciones de sus organizaciones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD