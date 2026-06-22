Ruta a los valles cruceños: Se restringe la circulación nocturna debido a las lluvias

Las intensas y persistentes lluvias caídas en las últimas horas han provocado un severo deterioro en la carretera antigua que conecta con los valles cruceños. Ante el evidente peligro, las autoridades del orden determinaron suspender de forma total la circulación nocturna de camiones, tráileres y flotas de transporte interprovincial.

Puntos críticos y colapso vial

La crítica restricción se concentra específicamente en los sectores vulnerables de El Bermejo, La Angostura, El Cincho, Chorro Viejo y Petacas. En estas zonas, el pésimo estado de la capa asfáltica ya provocó que varios vehículos de alto tonelaje quedaran completamente atravesados, bloqueando el tránsito del resto de los motorizados.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros, se ordenó a las empresas de transporte terrestre suspender la venta de boletos hacia este destino. Asimismo, se emitió una recomendación urgente a toda la población para que postergue cualquier salida desde la capital oriental hasta que el clima mejore.

Para dar cumplimiento efectivo a esta disposición, diversos contingentes se han desplegado de manera estratégica en el punto de control de La Angostura. Desde este sector, los efectivos mantienen frenado el avance de cualquier vehículo pesado para mitigar los riesgos de accidentes y evitar mayores perjuicios.

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