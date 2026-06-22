Rex, el can callejero que marchó junto a la Policía en los desbloqueos y que ahora será adoptado

Un lazo inquebrantable en medio de los conflictos sociales. ‘Alegre’ como también es llamado, recorrió kilómetros a pie y en patrullas junto al contingente de uniformados.
22/06/2026 16:46
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Las jornadas de restablecimiento del orden y libre tránsito en las carreteras bolivianas dejaron una historia de fidelidad inesperada que ha conmovido a la opinión pública en las redes sociales. Durante los operativos desplegados desde la localidad de Parotani hasta Llavini en Cochabamba, un can callejero bautizado por algunos como ‘Rex’ y por otros como ‘Alegre’ se convirtió en el acompañante incondicional de los efectivos policiales.
Una huella de fidelidad en la adversidad
El noble animal demostró una resistencia admirable al recorrer kilómetros junto al contingente, adaptándose al ritmo de las complejas tareas de desbloqueo en las rutas.
"Su lealtad y perseverancia dejaron una huella especial en esta jornada de servicio al pueblo boliviano", destacó la Policía Boliviana mediante sus redes sociales, al resaltar el vínculo emocional que se formó entre los uniformados y el animal.
A pesar de las duras condiciones del terreno y el cansancio evidente, los uniformados se aseguraron de proteger al can trasladándolo en camionetas oficiales durante ciertos tramos del trayecto. Sin embargo, el persistente animal descendía del vehículo en cada punto de control para continuar la marcha a pie junto a quienes ya consideraba sus protectores.
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