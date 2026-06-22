¿Tiene planes para San Juan? El surazo hará caer las temperaturas en Santa Cruz; así estará el clima

El invierno comenzó oficialmente en Bolivia y lo hizo acompañado de un intenso frente frío que provocará un marcado descenso de las temperaturas en Santa Cruz. De acuerdo con el Reporte Meteorológico N.º 258 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como ‘El Señor del Clima’, el ingreso de un surazo desde este lunes marcará una semana de bajas temperaturas en todo el departamento.

Las condiciones más frías se registrarán entre el miércoles 24 y el viernes 26 de junio. En la capital cruceña, así como en las provincias Andrés Ibáñez y Norte Integrado, las temperaturas mínimas descenderán hasta los 10 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 15 y 21 °C durante la presencia del frente frío.

En los Valles cruceños el panorama será aún más extremo, con temperaturas mínimas entre 0 y 2 °C, mientras que en la provincia Cordillera se prevén registros cercanos a los 3 °C. Estas condiciones incrementan el riesgo de heladas, especialmente en municipios como Pucará y Moro Moro, además de otras zonas altas productivas.

Respecto a la tradicional noche de San Juan, prevista para el 23 de junio, el reporte indica que la temperatura alcanzará aproximadamente los 12 °C, acompañada por ráfagas de viento del sur superiores a los 40 kilómetros por hora, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones para evitar enfermedades respiratorias y exposición prolongada al frío.

El informe también señala que el surazo comenzará a perder intensidad a partir del viernes. Durante el fin de semana los vientos cambiarán de dirección y favorecerán un gradual ascenso de las temperaturas, que podrían ubicarse entre los 15 y 27 °C en gran parte del departamento.

Asimismo, se prevén lluvias de baja intensidad y lloviznas aisladas durante el ingreso del frente frío, principalmente en sectores de la Chiquitania, Cordillera y la capital cruceña.

Ante el riesgo de heladas, especialistas recomiendan a los productores agrícolas fortalecer los cultivos mediante aplicaciones preventivas, preparar sistemas de riego por aspersión y adoptar medidas de protección para minimizar posibles daños ocasionados por las bajas temperaturas.

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