Gobernación de Santa Cruz convoca reunión interinstitucional por avasallamientos en Santa Rita

El secretario de Seguridad de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan, informó que se prevé una reunión interinstitucional en el departamento para abordar los casos de avasallamiento en los predios de Santa Rita, en el norte cruceño, tras una reciente resolución judicial que ordena el desalojo de las áreas ocupadas.

Explicó que la Gobernación está convocando a las principales instituciones del departamento para realizar un análisis conjunto y definir políticas de acción frente a este tipo de delitos.

“La Gobernación está convocando para esta semana que viene a una reunión entre las principales autoridades de las instituciones que tiene el departamento para que cada uno haga un análisis interno y defina las políticas que se van a aplicar para este caso y este tipo de delitos”, señaló.

El secretario remarcó que el objetivo es establecer una estrategia unificada que permita resolver el conflicto y sancionar a los responsables.

“Que en el conjunto salga una sola dirección, una sola estrategia y que signifique la resolución del conflicto, pero sobre todo aprehender y llevar a la cárcel a estos avasalladores y a los autores intelectuales, y también definitivamente se devuelva a aquellos propietarios que de origen tienen el derecho propietario de esas tierras”, afirmó.

El pronunciamiento se da luego de que una resolución judicial dispusiera el desalojo de predios ocupados en las zonas de Las Londras y Santa Rita, lo que generó un nuevo foco de tensión en el norte cruceño. Mientras los propietarios exigen el cumplimiento inmediato del fallo con intervención policial, grupos interculturales rechazaron la medida y anunciaron que no abandonarán los asentamientos.

Las autoridades departamentales anunciaron que en los próximos días se definirán acciones coordinadas para atender el conflicto y hacer cumplir las disposiciones judiciales.

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