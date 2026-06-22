Terminal de La Paz reanuda salidas tras 48 días de suspensión

La Terminal de Buses de La Paz informó este domingo la reanudación de sus operaciones hacia el interior del país, luego de 48 días de suspensión del servicio debido a los bloqueos que afectaron la transitabilidad en distintas rutas nacionales.

De acuerdo con el comunicado oficial, se habilitaron las salidas hacia Oruro, Potosí, Sucre, Uyuni, Llallagua, Tarija y Villazón, lo que marca una reactivación progresiva del transporte interdepartamental desde la sede de gobierno.

La administración de la terminal destacó que la reapertura representa la recuperación de un servicio esencial para el desplazamiento de la población, así como para el comercio, el trabajo y el reencuentro de familias tras un prolongado periodo de interrupción.

Asimismo, recomendó a los usuarios verificar previamente los horarios y la disponibilidad de pasajes con las empresas de transporte, con el fin de organizar sus viajes de manera segura y ordenada.

La reanudación de operaciones se da en el contexto del estado de excepción vigente en el país, que permitió la liberación progresiva de rutas y la mejora de la transitabilidad.

Según la actualización del mapa de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), al domingo por la tarde se registraban 13 puntos de bloqueo a nivel nacional. Cochabamba concentra la mayoría con 11 bloqueos activos, mientras que Santa Cruz y Oruro mantienen un punto cada uno. En contraste, La Paz ya no reporta cortes de ruta, lo que permitió la normalización del transporte desde su terminal.

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