¿OVNI en La Paz? Joven capta misteriosas luces en el cielo de Sopocachi

Un inusual avistamiento en el cielo de la zona de Sopocachi, en La Paz, ha despertado curiosidad entre usuarios de redes sociales luego de que una joven estudiante registrara con su celular un conjunto de luces que, según su testimonio, formaban una figura llamativa en el firmamento.

El hecho fue captado por Natalia Campero, quien relató que observó primero una luz intensa en el cielo desde la ventana de su habitación y luego varias luces adicionales que parecían organizarse en una formación particular.

“Primero vi como una luz, luego como si bajaran varios para formar una especie de cruz”, señaló la joven.

Sorprendida por lo que veía, Campero decidió grabar el fenómeno junto a su hermano, aunque aseguró que el momento les generó temor. “Nerviosa agarré mi celular, ya se habían ido todos esos y solo había uno, eso empezó a brillar, a brillar y estábamos solo los dos”, relató.

La joven añadió que incluso su mascota reaccionó de forma inusual durante el episodio. “Mi perro se puso histérico y todo eso”, indicó.

El registro se ha difundido en plataformas digitales, donde ha generado distintas reacciones, desde quienes sugieren explicaciones astronómicas o meteorológicas hasta quienes consideran la posibilidad de un objeto volador no identificado.

Por ahora, no existe una explicación oficial sobre el fenómeno observado en el cielo paceño, mientras el video continúa circulando y alimentando el debate entre usuarios.

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