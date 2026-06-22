Federación Túpac Katari suspende ampliado y convoca a reorganización interna

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” emitió una convocatoria dirigida a las centrales agrarias, subcentrales, ejecutivos provinciales, autoridades originarias y bases de las 20 provincias del departamento de La Paz, en la que anuncia la suspensión de su Ampliado Departamental de Emergencia y convoca a un proceso de rearticulación y reorganización orgánica.

De acuerdo con el documento, la suspensión del ampliado convocado para el lunes 22 de junio responde a los últimos acontecimientos políticos registrados en el país y a determinaciones asumidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que según la organización generaron profunda indignación en las bases campesinas.

Rechazan decisiones sin consulta a las bases

La Federación Túpac Katari expresó su rechazo a toda decisión adoptada sin consulta ni consenso con las organizaciones sociales y las 20 provincias del departamento de La Paz.

En el pronunciamiento, la organización señala que este tipo de decisiones desconoce la voz de las bases y vulnera principios de respeto, participación y autodeterminación de sus estructuras orgánicas.

Instruyen reorganización en las 20 provincias

El documento instruye a las 20 provincias ingresar de manera inmediata a un proceso de rearticulación, reorganización y fortalecimiento orgánico.

Para ello, se convoca a ampliados provinciales y consultas internas con el objetivo de realizar un análisis de la coyuntura nacional y definir estrategias conjuntas en defensa de los intereses del sector campesino.

Declaran alerta máxima y movilización permanente

La Federación también declaró a todas sus estructuras afiliadas en estado de alerta máxima, vigilancia y movilización orgánica permanente.

Asimismo, dispuso mantener vigente la coordinación territorial y los mecanismos internos de organización para fortalecer la capacidad de acción de las provincias.

Ratifican continuidad de la lucha campesina

Finalmente, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” ratificó que la lucha de las organizaciones campesinas continuará firme e inclaudicable.

El pronunciamiento reafirma su compromiso con la defensa de los derechos, conquistas sociales y dignidad de los pueblos indígena originario campesinos del departamento de La Paz.

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