Precios de la canasta familiar comienzan a bajar en Villa Fátima

En medio del tercer día de la declaratoria de estado de excepción en Bolivia, los mercados de La Paz comienzan a mostrar una leve normalización en los precios de algunos productos, mientras las carreteras son despejadas de manera gradual para permitir el ingreso de alimentos, combustible y otros insumos.

Desde el mercado de Villa Fátima, uno de los centros de abasto más concurridos por amas de casa y familias paceñas, comerciantes reportaron que algunos productos bajaron de precio tras varios días marcados por el encarecimiento debido a los bloqueos.

Zanahoria y tomate registran reducción

Una comerciante del sector informó que la libra de zanahoria se vende actualmente en Bs 4, cuando días atrás llegó a costar entre Bs 7 y Bs 8.

“La zanahoria ya ha bajado, estamos dando la libra a cuatro bolivianos. Antes estaba siete, ocho”, indicó la vendedora.

En el caso del tomate, se reportó que la libra se comercializa en Bs 6, una cifra menor en comparación con jornadas anteriores, cuando este producto llegó a encontrarse hasta en Bs 15 la libra en algunos puntos de venta.

Hay movimiento en el mercado

Durante la jornada, el mercado de Villa Fátima comenzó a registrar mayor movimiento de compradores y comerciantes. En los puestos se observó la venta de tomate, zanahoria, queso, yuca y otros productos utilizados por las familias para preparar sus alimentos durante el feriado.

Las caseritas señalaron que, pese a las dificultades de los últimos días, existe venta y poco a poco se recupera la actividad comercial.

“Gracias a Dios hay venta”, expresó una de las comerciantes consultadas.

Despeje de carreteras ayuda al abastecimiento

La reducción de algunos precios se da en un contexto de habilitación progresiva de carreteras, luego de que maquinaria pesada, personal policial, militar y trabajadores de carreteras iniciaran tareas de limpieza y retiro de escombros en diferentes rutas afectadas por los bloqueos.

Estas labores buscan restablecer la transitabilidad y permitir que camiones con alimentos, combustible, mercadería y materia prima ingresen nuevamente a La Paz y El Alto.

Aunque la normalización todavía es gradual, el ingreso de productos a los centros de abasto genera expectativa entre comerciantes y compradores, que esperan que los precios continúen bajando en las próximas horas y días.

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