Policía garantiza libre tránsito hacia Oruro y despliega contingente en Parotani

La Policía Boliviana aseguró este lunes que el tránsito por la carretera que conecta Cochabamba con La Paz y Oruro será normal, tras el despliegue de efectivos policiales y militares en el sector de Parotani para consolidar el despeje de la vía y evitar una nueva interrupción del tráfico vehicular.

Desde este punto estratégico de la ruta al occidente del país, las fuerzas del orden iniciaron un operativo destinado a asegurar el libre tránsito luego de los desbloqueos ejecutados durante el fin de semana. Aunque los principales puntos de bloqueo fueron retirados, las autoridades reconocieron que aún existe resistencia en algunos sectores.

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Alejandro Basto Rodríguez, explicó que el operativo desarrollado el domingo permitió avanzar significativamente en la liberación de las carreteras, aunque la prioridad fue facilitar el paso de más de mil camiones que permanecían retenidos por los bloqueos.

“Ayer no se pudo concluir todo el trabajo porque hemos realizado operaciones continuas. Paralelamente hemos liberado Sucre y la carretera antigua hacia Santa Cruz. Ya existe vía libre y la población puede realizar sus viajes”, señaló la autoridad policial.

Basto indicó además que durante las tareas de desbloqueo los efectivos fueron atacados desde zonas elevadas con dinamitas y bombas molotov. Como resultado de estos hechos, un oficial resultó herido con quemaduras en parte del rostro y la cabeza.

“Estas personas están cometiendo hechos delincuenciales que no vamos a permitir”, afirmó el jefe policial al referirse a los ataques registrados durante la intervención.

Para garantizar la seguridad en la zona, la Policía y las Fuerzas Armadas instalarán campamentos permanentes en puntos estratégicos de la ruta. Según la autoridad, la medida busca brindar tranquilidad a la población y asegurar el ejercicio del derecho a la libre locomoción.

“Ahora estamos entrando con un fuerte contingente policial y militar para establecer campamentos y darles tranquilidad a los cochabambinos. Hoy garantizamos que el tránsito va a ser normal hacia Oruro”, sostuvo.

Respecto a los bloqueos restantes, el comandante informó que todavía existen nueve puntos de interrupción que serán intervenidos durante la jornada. La meta es liberar el 95% de estas medidas de presión, mientras que el porcentaje restante corresponde a sectores ubicados en la región del Trópico de Cochabamba.

La Policía prevé que el despeje total de las rutas se complete en el transcurso de las próximas horas, con el objetivo de restablecer plenamente la circulación vehicular y el transporte de pasajeros y carga en el departamento.

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