Productores bananeros botan a la calle sus productos dañados

La acumulación de pérdidas económicas ha obligado a los productores bananeros de Entre Ríos, Cochabamba, a tomar la drástica medida de desechar sus cargamentos en plena vía pública. Esta alarmante acción es el resultado directo de más de 50 días de bloqueos ininterrumpidos en las principales carreteras del Trópico de Cochabamba, los cuales han impedido por completo el traslado de la mercadería hacia los centros de abastecimiento del país.

Un panorama desolador para el agro

Grandes cantidades de fruta en estado de descomposición fueron puestas en la calle como un reflejo de la asfixia comercial que padece la región.

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