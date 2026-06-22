Ruta La Paz–Desaguadero queda expedita tras 50 días de bloqueo

Este lunes, las autoridades gubernamentales confirmaron de manera oficial el restablecimiento total de la transitabilidad en la crucial carretera que conecta La Paz con Desaguadero. Los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, lideraron una caravana militar-policial junto al Alto Mando Militar para verificar que la vía se encuentra completamente expedita tras intensos trabajos de limpieza.

Las labores de despeje fueron el resultado de un esfuerzo coordinado entre las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Respecto al impacto de esta medida, el ministro Justiniano destacó que la habilitación de la carretera representa una victoria para miles de ciudadanos afectados por más de 50 días de bloqueo y aseguró que se mantendrán controles preventivos para garantizar el libre tránsito.

Foto: Facebook Ministerio de Defensa Estado Plurinacional de Bolivia.

Reactivación económica y comercial

La apertura de este corredor internacional promete aliviar la asfixia económica que sufrieron diversos sectores productivos durante casi dos meses. Por su parte, el ministro Oviedo señaló que la reapertura de la ruta permite recuperar la normalidad, el comercio y las actividades productivas en una de las principales conexiones internacionales del país.

Finalmente, el reporte oficial del Ministerio de Defensa, mediante sus redes sociales, señaló que existe un panorama de tranquilidad para el transporte pesado y particular que circula por la región. Las autoridades informaron además que las carreteras La Paz–Desaguadero, La Paz–Oruro y Cochabamba–Oruro se encuentran habilitadas, consolidando el restablecimiento de la circulación en los principales corredores viales del occidente boliviano.

Foto: Facebook Ministerio de Defensa Estado Plurinacional de Bolivia.

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