ABC reporta 12 puntos de bloqueos, con epicentro en Cochabamba

La Administradora Boliviana de Carreteras actualizó este lunes 22 de junio, a las 07:00, el reporte nacional de transitabilidad, donde se advierte sólo 12 tramos no transitables en diferentes regiones del país

Aunque varias rutas ya figuran como habilitadas, el informe muestra que persisten puntos críticos en Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, donde la circulación vehicular continúa interrumpida por bloqueos e incluso por una inundación.

Lista de tramos no transitables reportados por la ABC

De acuerdo con el reporte oficial, estos son los puntos que aún se encuentran no transitables:

Cochabamba

Llallini – Bombeo

Punto afectado: Bloqueo en el sector Llallini – Bombeo. Puente Lágrimas – Cruce Ivirgarzama

Punto afectado: Bloqueo en el sector Puente Sacta. Paracti – Colomi

Punto afectado: Bloqueo en el sector Paracti. Cruce Ivirgarzama – Chimoré

Punto afectado: Bloqueo en el sector Puente Ñ. Chimoré – Villa Tunari

Punto afectado: Bloqueo en el sector Puente Vinchuta. Límite Santa Cruz – Puente Lágrimas

Punto afectado: Bloqueo en el sector Puente Ichoa. San Jacinto – Paracti

Punto afectado: Bloqueo en el sector Paracti. Villa Tunari – Espíritu Santo

Punto afectado: Bloqueo en el sector Puente Espíritu Santo. Espíritu Santo – San Jacinto

Punto afectado: Bloqueo en el sector Puente San Jacinto – Puente Kora 2.

Oruro

Límite departamento de Cochabamba – Límite departamento de La Paz

Punto afectado: Bloqueo en el sector Tukiña. Confital – Límite Cochabamba

Punto afectado: Bloqueo en el sector Japo Kasa.

Santa Cruz

San Germán – Límite departamento de Cochabamba

Punto afectado: Bloqueo en cercanías del Puente Ichilo.

Cochabamba concentra la mayor cantidad de puntos cerrados

El departamento de Cochabamba concentra la mayor cantidad de tramos no transitables, principalmente en sectores vinculados al trópico cochabambino y rutas de conexión con Santa Cruz.

Los bloqueos reportados en Puente Sacta, Paracti, Puente Vinchuta, Puente Ichoa y Puente Espíritu Santo mantienen afectada la circulación en vías estratégicas para el transporte de pasajeros, alimentos, combustible y carga.

Oruro mantiene dos puntos bloqueados

En Oruro, la ABC reporta dos tramos no transitables por motivos sociales: el sector Tukiña y el sector Japo Kasa.

Además, existen otros puntos con obstrucción por trabajos de limpieza, por lo que se recomienda circular con precaución en las rutas habilitadas parcialmente.

Recomiendan verificar rutas antes de viajar

El reporte oficial señala que la información puede consultarse mediante la página web transitabilidad.abc.gob.bo y el número de WhatsApp 71219232.

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