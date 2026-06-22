TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Nacionales

ABC reporta 12 puntos de bloqueos, con epicentro en Cochabamba

El reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras, emitido este 22 de junio a las 07:00, identifica varios puntos con circulación interrumpida, principalmente por bloqueos vinculados a motivos sociales.

Red Uno de Bolivia

22/06/2026 12:00

Agregar Reduno en
Foto: Limpieza de la carreteras ABC
Bolivia

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras actualizó este lunes 22 de junio, a las 07:00, el reporte nacional de transitabilidad, donde se advierte sólo 12 tramos no transitables en diferentes regiones del país

Aunque varias rutas ya figuran como habilitadas, el informe muestra que persisten puntos críticos en Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, donde la circulación vehicular continúa interrumpida por bloqueos e incluso por una inundación.

Lista de tramos no transitables reportados por la ABC

De acuerdo con el reporte oficial, estos son los puntos que aún se encuentran no transitables:

Cochabamba

  1. Llallini – Bombeo
    Punto afectado: Bloqueo en el sector Llallini – Bombeo.
  2. Puente Lágrimas – Cruce Ivirgarzama
    Punto afectado: Bloqueo en el sector Puente Sacta.
  3. Paracti – Colomi
    Punto afectado: Bloqueo en el sector Paracti.
  4. Cruce Ivirgarzama – Chimoré
    Punto afectado: Bloqueo en el sector Puente Ñ.
  5. Chimoré – Villa Tunari
    Punto afectado: Bloqueo en el sector Puente Vinchuta.
  6. Límite Santa Cruz – Puente Lágrimas
    Punto afectado: Bloqueo en el sector Puente Ichoa.
  7. San Jacinto – Paracti
    Punto afectado: Bloqueo en el sector Paracti.
  8. Villa Tunari – Espíritu Santo
    Punto afectado: Bloqueo en el sector Puente Espíritu Santo.
  9. Espíritu Santo – San Jacinto
    Punto afectado: Bloqueo en el sector Puente San Jacinto – Puente Kora 2.

Oruro

  1. Límite departamento de Cochabamba – Límite departamento de La Paz
    Punto afectado: Bloqueo en el sector Tukiña.
  2. Confital – Límite Cochabamba
    Punto afectado: Bloqueo en el sector Japo Kasa.

Santa Cruz

  1. San Germán – Límite departamento de Cochabamba
    Punto afectado: Bloqueo en cercanías del Puente Ichilo.

Cochabamba concentra la mayor cantidad de puntos cerrados

El departamento de Cochabamba concentra la mayor cantidad de tramos no transitables, principalmente en sectores vinculados al trópico cochabambino y rutas de conexión con Santa Cruz.

Los bloqueos reportados en Puente Sacta, Paracti, Puente Vinchuta, Puente Ichoa y Puente Espíritu Santo mantienen afectada la circulación en vías estratégicas para el transporte de pasajeros, alimentos, combustible y carga.

Oruro mantiene dos puntos bloqueados

En Oruro, la ABC reporta dos tramos no transitables por motivos sociales: el sector Tukiña y el sector Japo Kasa.

Además, existen otros puntos con obstrucción por trabajos de limpieza, por lo que se recomienda circular con precaución en las rutas habilitadas parcialmente.

Recomiendan verificar rutas antes de viajar

El reporte oficial señala que la información puede consultarse mediante la página web transitabilidad.abc.gob.bo y el número de WhatsApp 71219232.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD