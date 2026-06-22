ABC reporta 12 puntos de bloqueos, con epicentro en Cochabamba

El reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras, emitido este 22 de junio a las 07:00, identifica varios puntos con circulación interrumpida, principalmente por bloqueos vinculados a motivos sociales.
22/06/2026 12:00
Escuchar esta nota
La Administradora Boliviana de Carreteras actualizó este lunes 22 de junio, a las 07:00, el reporte nacional de transitabilidad, donde se advierte sólo 12 tramos no transitables en diferentes regiones del país
Aunque varias rutas ya figuran como habilitadas, el informe muestra que persisten puntos críticos en Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, donde la circulación vehicular continúa interrumpida por bloqueos e incluso por una inundación.
Lista de tramos no transitables reportados por la ABC
De acuerdo con el reporte oficial, estos son los puntos que aún se encuentran no transitables:
Cochabamba
Oruro
Santa Cruz
Cochabamba concentra la mayor cantidad de puntos cerrados
El departamento de Cochabamba concentra la mayor cantidad de tramos no transitables, principalmente en sectores vinculados al trópico cochabambino y rutas de conexión con Santa Cruz.
Los bloqueos reportados en Puente Sacta, Paracti, Puente Vinchuta, Puente Ichoa y Puente Espíritu Santo mantienen afectada la circulación en vías estratégicas para el transporte de pasajeros, alimentos, combustible y carga.
Oruro mantiene dos puntos bloqueados
En Oruro, la ABC reporta dos tramos no transitables por motivos sociales: el sector Tukiña y el sector Japo Kasa.
Además, existen otros puntos con obstrucción por trabajos de limpieza, por lo que se recomienda circular con precaución en las rutas habilitadas parcialmente.
Recomiendan verificar rutas antes de viajar
El reporte oficial señala que la información puede consultarse mediante la página web transitabilidad.abc.gob.bo y el número de WhatsApp 71219232.
Mira la programación en Red Uno Play