“Perdimos más de 20 vidas”: Vocero responsabiliza a Evo por promover violencia durante los bloqueos

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, realizó una evaluación sobre la aplicación del estado de excepción y afirmó que, en las últimas 48 horas, los bloqueos se redujeron de manera considerable en las principales carreteras del país.

Según la autoridad, Bolivia pasó de tener más de 50 puntos de bloqueo movilizados a seis activos, concentrados principalmente en el departamento de Cochabamba. Gálvez aseguró que el país comienza paulatinamente a retornar a la normalidad, aunque todavía existen rutas que requieren atención.

“Paulatinamente el país se está volviendo a la normalidad”, sostuvo.

Gálvez: “El responsable es Evo Morales”

Durante la conferencia, el vocero presidencial apuntó directamente contra Evo Morales y lo responsabilizó por el impacto que dejaron los bloqueos en el país.

Gálvez afirmó que los más de 50 días de conflicto generaron un alto costo para la población, con afectación económica, desabastecimiento, pérdida de vidas y vulneración de derechos.

“No hay forma de cuantificar el valor de una vida y hemos perdido más de 20 vidas. El responsable es Evo Morales”, declaró.

La autoridad añadió que Morales debe rendir cuentas ante el país por el accionar de los sectores movilizados.

“Don Evo Morales es responsable directo de ese accionar y en ese marco tendrá el pueblo boliviano que pedirle cuentas”, manifestó.

Gobierno acusa a Morales de promover violencia

Gálvez también acusó al expresidente de promover violencia y de incitar a sus bases a mantener medidas que, según el Gobierno, afectaron directamente a la población.

“El pueblo boliviano es testigo de su accionar. Él se ha responsabilizado ya de las medidas, ha dicho que las organiza, lo ha reconocido de su propia boca”, señaló.

El vocero sostuvo que este tipo de acciones no forman parte de una práctica democrática y afirmó que quienes cometieron delitos deberán responder ante la ley.

“No hay nadie que esté por encima de la ley y todos los que hayan cometido delitos tienen que rendir cuentas ante la ley y ante el pueblo boliviano”, remarcó.

Dos rutas aún no están liberadas

En su informe, Gálvez explicó que todavía existen dos rutas que no fueron completamente liberadas: la carretera hacia el Chapare y la ruta a Copacabana.

Indicó que en varias zonas el principal trabajo consiste en retirar piedras, tierra y otros obstáculos que fueron dejados sobre las carreteras durante los bloqueos.

La autoridad convocó a los gobiernos municipales a colaborar con maquinaria pesada para acelerar la limpieza de las vías y lograr que las rutas queden expeditas en el menor tiempo posible.

Combustible comienza a llegar a Senkata

En el segundo eje de su conferencia, Gálvez se refirió al abastecimiento de combustible y aseguró que la provisión de gasolina y diésel se normalizará progresivamente en el país.

Informó que a Senkata llegaron 148 cisternas con más de cinco millones de litros de gasolina especial, además de un millón de litros adicionales a través del ducto.

“El problema no es la falta de producto, es un reto logístico”, explicó.

Filas en surtidores deberían reducirse

El vocero aseguró que en las próximas horas debería comenzar a reducirse la fila de vehículos en los surtidores de La Paz y El Alto, conforme avance la distribución del combustible.

Sin embargo, aclaró que todos los lotes deben pasar por controles de calidad antes de llegar a las estaciones de servicio.

“Nada que esté defectuoso o que no tenga la calidad necesaria debe llegar a nuestros surtidores”, afirmó.

“Vamos a volver a la normalidad”

Finalmente, Gálvez sostuvo que el país ingresó en una etapa de recuperación tras los bloqueos y que el objetivo del Gobierno es restablecer el libre tránsito, el abastecimiento y el pleno ejercicio de derechos.

“Vamos a volver a la normalidad en todos los sentidos y vamos a garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de todos los bolivianos que han sido conculcados durante estos últimos 50 días”, afirmó.

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