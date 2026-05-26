Vocero: "Bloqueos paralizan abastecimiento de carburantes"

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, se refirió este martes al desabastecimiento de carburantes en La Paz y El Alto, señalando que la causa principal son los bloqueos violentos que impiden el paso de cisternas. Según indicó, los ciudadanos enfrentan largas filas y estaciones de servicio vacías, aunque el problema no radica en la falta de suministro a nivel nacional.

“La causa esencial para el desabastecimiento son los bloqueos, por eso se ha intentado dos veces abrir un corredor humanitario”, afirmó Gálvez, subrayando que el gobierno ha buscado alternativas para garantizar la provisión,

Impacto sobre la población y la canasta familiar

El vocero resaltó que los bloqueos no solo afectan al combustible, sino también a otros productos esenciales para la canasta familiar y a insumos médicos. Explicó que estas acciones son inhumanas e ilegales, generando un perjuicio directo sobre los ciudadanos que dependen de estos servicios.

“Lo que tenemos que dejar en claro es que la motivación esencial por la que no hay combustible en la ciudad de La Paz y El Alto tiene que ver con la intransigencia violenta de no dejar pasar la cisterna. Mientras eso no se retira, no hay manera de que el gobierno pueda abastecer”, señaló.

Corredores humanitarios y responsabilidad de los sectores movilizados

Gálvez mencionó que se han coordinado esfuerzos con organizaciones como la Central Obrera Boliviana y la Federación de Campesinos Túpac Katari para implementar corredores humanitarios. Sin embargo, reconoció que la efectividad de estas medidas depende de la voluntad de los dirigentes y sus bases para garantizar el tránsito seguro de los suministros.

“Ojalá que de verdad le implementen lo que nos han prometido”, expresó, haciendo un llamado a la responsabilidad social y la solidaridad.

Compromiso del gobierno

El vocero presidencial concluyó afirmando que el gobierno mantendrá sus esfuerzos para garantizar la distribución de combustible y productos esenciales, pese a la hostilidad de ciertos sectores.

“Hemos encontrado alternativas parciales, pero el enojo y la rabia que motivan a algunos políticos buscan privar a la población de cualquier provisión. No nos van a vencer, lo vamos a resolver”, aseguró, reafirmando el compromiso de las autoridades con la legalidad y la protección de la ciudadanía.

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