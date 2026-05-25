Alcalde de La Paz convoca Asamblea de la Paceñidad y propone corredor humanitario

El alcalde de La Paz anunció este lunes la convocatoria a la Asamblea de la Paceñidad, que se realizará el próximo 27 de mayo, y propuso la creación de un corredor humanitario para garantizar el ingreso de alimentos, combustible, oxígeno y productos esenciales a la ciudad, afectada por bloqueos y desabastecimiento.

Durante un encuentro con representantes vecinales, gremiales, transportistas, empresarios y autoridades nacionales, el alcalde subrayó que:

“La falta de unidad es peor que el bloqueo”, instando a todos los sectores a construir soluciones mediante el diálogo.

Corredor Humanitario

La autoridad destacó que en los últimos días el Gobierno Municipal ha trabajado para garantizar servicios esenciales, incluyendo la provisión de combustible para recolección de basura, el abastecimiento de oxígeno a hospitales y la coordinación de puentes aéreos para alimentos.

Además, anunció la instalación de una mesa de diálogo permanente en el Palacio Consistorial, donde se convocará diariamente a las partes del conflicto hasta alcanzar acuerdos concretos. En paralelo, confirmó la presentación de un proyecto de ley denominado:

“Ley de Garantía del Derecho a la Protesta Pacífica y de Protección de los Derechos Fundamentales de la Población”, que busca equilibrar el derecho a la protesta con la protección de la salud, alimentación, educación y libre tránsito de los ciudadanos.

Ley antibloqueo

“No planteamos una ley antibloqueo; planteamos una ley que armonice derechos y respete tanto la protesta como la vida cotidiana de los ciudadanos”.

Donde se realizará

La asamblea del 27 de mayo, que se realizará en el Teatro Municipal a las 16:00, debatirá medidas de corto, mediano y largo plazo, incluyendo el restablecimiento del abastecimiento, la protección de la economía popular, la creación de mecanismos permanentes de prevención y gestión de conflictos y la habilitación de corredores humanitarios.

Cabildo

Posteriormente, se prevé la convocatoria a un cabildo paceño el 30 de mayo para informar a la ciudadanía sobre los resultados alcanzados. También se gestionará ante entidades financieras el diferimiento de créditos para sectores afectados como gremiales, artesanos, comerciantes y transportistas.

“Hay lágrimas, dolor e impotencia en las calles. No queremos vencedores ni vencidos; queremos que gane Bolivia y que los conflictos se resuelvan en beneficio de todos”, concluyó la autoridad municipal, haciendo un llamado a la unidad de los paceños para evitar la escalada de violencia y recuperar la estabilidad económica y social de la ciudad.

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