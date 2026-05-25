Organizaciones sociales anuncian bloqueo en la ruta a los Valles Cruceños

A partir de las 00:00 de este martes, diversas organizaciones sociales ejecutarán un bloqueo total en la vital ruta que conecta a los Valles Cruceños. La dirigencia movilizada confirmó la medida de presión.

Escalada de tensión y conflicto nacional

Esta movilización regional se activa en un escenario crítico, ya que este lunes 25 de mayo el país amaneció con 54 puntos de bloqueo activos en las carreteras de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz, según el reporte oficial de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Ante este panorama, las autoridades viales instan a la población a tomar previsiones extremas ante el inminente desabastecimiento de productos básicos.

De acuerdo con el informe institucional, el departamento más afectado continúa siendo La Paz con 20 vías obstruidas, seguido de Cochabamba con 12, Potosí con 10, Oruro con 9 y Santa Cruz que actualmente registra 2 puntos de interrupción. Con la nueva medida anunciada en los Valles Cruceños, la crisis del transporte terrestre amenaza con agudizarse severamente en el oriente boliviano durante las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play