Vocero presidencial lamenta hechos violentos durante operativo de desbloqueo

Durante una evaluación de la jornada de desbloqueo en la carretera La Paz–Oruro, el vocero presidencial José Luis Galvez, aseguró que el operativo no puso en riesgo la vida de las autoridades que participaron, ni se cobró la vida de ningún civil.

“Realmente no ha corrido riesgo su vida, que es bueno remarcarlo”, afirmó la autoridad, al referirse a la situación del ministro Zamora que encabezaba el operativo.

El vocero lamentó, sin embargo, las expresiones de violencia registradas durante el avance del corredor humanitario.

“Lo que lamentamos son las actitudes violentas manifestadas durante la jornada, cuando lo que pretendemos definitivamente es una acción conforme a la Constitución y que manifiesta una pacificación y una apertura para un corredor humanitario”, señaló.

Asimismo, la autoridad gubernamental hizo énfasis en la necesidad de combatir la desinformación, indicando que en el contexto del conflicto circulan noticias falsas que afectan el ambiente social.

“El segundo punto que podemos abordar con más detalle tiene que ver con la circulación de noticias falsas, que es bueno remarcar y mostrarle a la población el contraste de las mentiras con la verdad”, sostuvo.

Galvez reiteró que la situación será evaluada de manera más detallada, en medio de los intentos del Gobierno por restablecer la transitabilidad en el eje carretero afectado por los bloqueos.

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